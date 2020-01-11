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投票搶頭香有「特殊待遇」？女星見這幕驚呆：太酷了

2020-01-11 15:45聯合新聞網 綜合報導

今天投票日天氣晴朗，各地投開票所一早就湧入人潮。記者杜建重／攝影
今天投票日天氣晴朗，各地投開票所一早就湧入人潮。記者杜建重／攝影
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今天是總統與立法委員大選投票日，許多民眾都早起排隊等待投票。一名網友透露，自己隊伍中的第一個人被監票小姐叫走後，竟共處5分鐘，這讓他好奇po文詢問「第一個到的有什麼特別的殺必斯（服務）嗎？」，女星璟宣也在臉書上透露自己搶到頭香，被賦予「重要任務」，引起網友熱烈討論。

一名網友在ptt發文表示，今天早上他在排隊等待投票時，年輕的監票小姐突然走向隊伍中排第一位的民眾說道，「你是第一個到的嗎？不好意思，那能否請你跟我進來看票匭封…」，兩人一進去就是5分鐘，遲遲都沒有出來，讓他不禁好奇，排第一個來投票的人，是不是都有特殊待遇。

貼文一曝光，有內行網友解答，「就看票匭是不是空的啦」、「一定要是空的才能離開」、「剛投完票，我是第一位被叫進去，選務人員開票匭給你看裡面是空的而已，就只是個形式」、「等到出事了，檢察官會找你出庭」。

不過有些網友歪樓紛紛留言，「小孩子別問那麼多，你長大就知道了」、「下次記得早上五點就來排隊，老司機才懂」、「我可以抗議嗎，為什麼不找我一起進去」、「那人出來的時候有眼神渙散呆滯嗎？」、「五分鐘也太快了」。

此外，本土劇女星璟宣為了躲避人潮，一早就去投票，她在臉書上po出滿滿排隊人潮的影片，透露自己是第一位投票者，被監票人員賦予「重要任務」，就是檢查票匭是空的，要她確定裡面沒有任何選票，工作人員才可以封箱投票，有這麼特別的經驗，也讓她直呼「太酷了」。

女星璟宣投票搶頭香，被監票人員要求確認，票匭裡面沒有任何選票。圖/三立提供
女星璟宣投票搶頭香，被監票人員要求確認，票匭裡面沒有任何選票。圖/三立提供
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