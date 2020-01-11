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2020總統暨立委選舉 即時開票請鎖定聯合新聞網

日本NHK海外頻道在大陸 蔡英文投票畫面5秒就斷訊

投票人潮 一早湧現

2020-01-11 15:06聯合晚報 記者徐如宜江婉儀王敏旭周志豪／連線報導

今天是投票日，蔡英文總統一早投票排隊時，也向選民微笑揮手，她說，希望公民都出來投票，讓台灣的民主更強大；國民黨總統候選人韓國瑜由女兒韓冰陪同前往投開票所，他謝謝各界關心，並未受訪；親民黨總統候選人宋楚瑜則是簡單表示，台灣人用投票表達人民的聲音。

總統立委選舉今天投開票，投票時間從上午8時開始，至下午4時止，將選出總統、副總統，立委113人，預計下午4時開票。

今天上午天氣晴朗，中選會表示，截至目前為止，民眾投票情況算踴躍，雖無法預估投票率，但應該與上屆選舉相仿，上屆總統大選投票率為66.27%。

民進黨總統候選人蔡英文今天早上前往永和秀朗國小投票，投完票後說，今天的天氣非常好，也是投票日，希望公民都出來行使自己的權利，讓台灣民主更強大，也希望今天投票過程都順利。

許多一大早來投票所排隊的民眾看到蔡英文出現，不少人想跟蔡英文自拍。媒體詢問蔡英文今天心情是否緊張、對選情是否樂觀等問題，蔡英文都保持笑容，並未回應。

經歷了昨天熱情澎湃的選前之夜，韓國瑜上午8時多由女兒韓冰陪同到達高雄林園區普願寺投開票所，看起來精神不錯，和其他投票人一起排隊，由於怕媒體蜂擁而上、影響到其他民眾投票權益，韓國瑜僅拱手說「謝謝！謝謝大家！」隨後，安靜排隊、等待投票。

媒體問兩人昨晚睡得還好嗎？韓冰是不是太忙太累，都瘦了一圈？兩人都只點頭微笑說「謝謝大家！」與父親戶籍不在同處的韓冰，先回到車上等候，韓國瑜只花了十多分鐘就進入投票所，韓國瑜投票後，到普願寺奉祀神明處簡單參拜，隨即搭車離去。

親民黨總統候選人宋楚瑜由林口遷戶籍到淡水，今上午投票後受訪，他解釋，大家都曉得「水」是什麼，就是「萬水」（宋已逝妻陳萬水）。

宋楚瑜說，台灣人用投票表達人民的聲音，這是大家幾十年大家共同奮鬥的成果，他感覺到作為一個台灣人的驕傲，讓全世界都羨慕。宋楚瑜說，昨晚睡得還不錯，回去的時候女兒和兒子都給他很大的安慰，兒女今都會去投票，他今晚也會到總部看開票。

今天投票日天氣晴朗，各地投開票所一早就湧入人潮。記者杜建重／攝影
今天投票日天氣晴朗，各地投開票所一早就湧入人潮。記者杜建重／攝影
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總統蔡英文表示，今天是投票日，天氣也很好，希望民眾出來行駛自己的權利。記者江婉儀...
總統蔡英文表示，今天是投票日，天氣也很好，希望民眾出來行駛自己的權利。記者江婉儀／攝影
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今天投票日天氣晴朗，各地投開票所一早就湧入人潮。記者陳柏亨／攝影
今天投票日天氣晴朗，各地投開票所一早就湧入人潮。記者陳柏亨／攝影
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投票率韓國瑜蔡英文

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