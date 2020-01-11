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台灣大選投票開始 各投票所現人潮 ++實時更新++

2020-01-11 12:57德國之聲 德國之聲

台灣大選投票開始 各投票所現人潮

（德國之聲中文網）台灣今年的大選選民共可投3張選票，包括總統副總統的選票、區域或原住民立法委員的選票、以及選出不分區及僑居國外國民立法委員的政黨票。總統副總統選舉選民總數為1931萬人。這場投票將於下午4時結束，選出總統、副總統，以及113名立法委員。

選民投票需要攜帶國民身分證、印章及投票通知單。一早，各投票所便出現長長的排隊人潮。各政治人物也在媒體的關注下前往投票。

三立新聞報道，現任總統蔡英文一早便現身投票所投票。在蔡英文接受媒體訪問時，表示"希望所有公民(國民)都可以出來投票，行使自己的權利，讓台灣更強大，也希望整個投票過程都可以很順利"。中央社報道，民進黨副總統候選人賴清德在投票日當日在台南參加投票。

另一方面，國民黨總統候選人韓國瑜在女兒韓冰陪同下，上午8點10分左右到高雄林園投票。韓國瑜完成投票後直接離去，並未多表示意見。

台北市市長柯文哲也一早就前往投票站投票，但是現場已經擠滿投票選民。他自稱排了30分鐘的隊才投上票。聯合報報道，現場有選民直接向他抱怨"行政效率太差"。

三立新聞報道稱，台灣知名網紅"館長"陳之漢也已經完成投票。他在臉書上貼出自己在投票站的照片，還表示現場"排隊排到臉都歪了"。

選舉前夜各方造勢

另據中央社報道，選舉投票前一夜，民進黨正副總統候選人蔡英文和賴清德共同參加了在台北總統府前的凱達格蘭大道舉辦的造勢晚會。現場人潮湧動，很多民眾身著藍綠色競選外套，揮舞旗幟、螢光棒表達支持，並在主持人帶領下高喊"2020台灣要贏"、"蔡英文凍蒜"等口號，現場氣氛熱烈。

國民黨候選人韓國瑜則在高雄參加了"台灣安全、人民有錢"的競選前夜。韓國瑜的女兒韓冰也壓軸登台，她說，她對父親有信心，更喊話韓國瑜"中華民國、年輕人的未來就靠你了！"中央社報道稱，賣菜阿嬤陳樹菊是晚會神秘嘉賓，她說，她是一個沒有讀書的人，還可以站在台上，讓她有點不好意思。她希望大家眼睛要睜大一點，選一個可以為了台灣這塊土地、百姓、下一代設想的領導人，人民的生活才會比較好過，並帶領支持者高喊，"韓國瑜凍蒜"。

洪沙/羅法(綜合報導)

本文章由德國之聲授權提供】

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