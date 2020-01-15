杜魯多：若非美伊衝突 烏航乘客不會死

據法國廣播電台14日報導，烏克蘭航空一架客機墜毀伊朗，全機176人無人生還，其中包括57名加拿大公民；加國總理杜魯多說，倘若不是美國和伊朗導致中東緊張情勢升高，烏航客機罹難者現在都還活在人世。

杜魯多說，加拿大絕不善罷甘休，要替罹難者伸張正義，要將罪魁禍首繩之以法。杜魯多受訪時說，他認為，假如中東地區的緊張情勢未在近日加劇，那些殞命的加拿大人現在會在家裡與親人團聚。

他還說，國際社會向來「非常、非常清楚我們需要一個沒有核武的伊朗」，但同時也得「因應美方行動所引發的區域緊張」。

龐培歐：震懾伊朗的大戰略之一

編譯陳韋廷／綜合14日電

美國13日進一步淡化擊殺蘇雷曼尼是因他策畫立即攻擊美國使館的說法，國務卿龐培歐稱殲滅這位伊朗高級將領，是華府震懾伊朗的大戰略一部分，並表示震懾戰略不僅適用於伊朗，中國跟俄羅斯也同樣適用。

路透報導，龐培歐在史丹福大學胡佛研究所發表演說時，並未提到蘇雷曼尼所策畫立即攻擊帶來的威脅，僅在回答一個問題時重申他先前的主張，搶在這類陰謀發生前先發制人，是3日美國無人機攻擊伊朗二把手的原因。

龐培歐的演說「恢復震懾：以伊朗為例」，聚焦在他稱為對伊朗建立「真正震懾」的政府戰略，且較早前的共和黨及民主黨政策，助長伊朗的「惡意活動」。

龐培歐表示，殺死聖城旅指揮官蘇雷曼尼的背後有「更大的戰略」。龐培歐說，「川普總統和我們國安團隊中的那些人，正重新建立震懾力，對伊朗的真正震懾力。你的敵人不僅必須了解你有能力付出代價，你也願意這樣做」。