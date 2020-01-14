民眾抗議不歇 伊朗否認掩飾墜機事件

伊朗政府周一(1月13日)否認掩飾墜機事件的原因。對於伊朗當局花了3天才承認該架飛機是遭伊朗軍方誤擊而墜毀，外界批評聲浪不斷。

伊朗政府发言人拉比耶（Ali Rabiei）在國家電視台上講話中說：「在這些悲痛的日子裡，許多批評是針對有關官員和當局的……一些官員甚至被指控撒謊和掩飾，但實際上，情況並非如此。」

警察射擊抗議者？

周日，總部位於紐約的伊朗人權中心在社交媒體上发布了這個影片，據說是伊朗警察和安全部隊向德黑蘭的示威者发射實彈和催淚彈的影片。影片中也拍出了地面上的鮮血和該地區攜帶步槍的安全人員。但目前無法立即驗證這個影片的真實性。

其他社交媒體的po文還傳出警察身穿防暴服，用警棍毆打示威者等內容。另一段影片則是一名婦女被抬離抗議活動，而周圍的人呼喊著她被實彈擊中腿部。據稱這些事件发生在德黑蘭的阿扎迪自由廣場。

德黑蘭警察局長哈桑·羅海米（Hassan Roheimi）否認下指令讓伊朗警察對示威者開槍。他在伊朗國家廣播公司发表的聲明中說，已命令警官「保持克制」。

示威者的訴求

示威者聚集在一起，要求與墜機事件有關的所有官員辭職，並譴責當局隱瞞事實。抗議者在周日還拍攝了高喊「獨裁者去死」的影片，指的是伊朗最高領導人哈梅尼。其他的口號包括：「他們騙我們說敵人是美國。我們的敵人就在這裡。」

德國和美國官員都公開表示支持示威者。德國外交部发言人阿德巴赫(Maria Adebahr)說，在烏克蘭客機災難之後，必須允許伊朗人民「和平、自由地抗議」。她說，伊朗人有權抗議表達自己的「悲痛和憤怒」。

夏立民/楊威廉（路透社、美聯社、法新社）

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