防空飛彈普及化 你搭的飛機危機四伏

烏克蘭國家安全委員會十一日發布照片顯示，八日在伊朗德黑蘭附近失事的烏克蘭國際航空波音七三七客機殘骸上有可疑破洞。伊朗已承認以飛彈誤擊這班客機。 （法新社） 分享 facebook

新聞網站「石英」 十一日報導，精密先進的防空飛彈愈來愈便宜，且功能日益強大，但透過美國或俄羅斯取得這類系統的國家，操作人員未必接受適當訓練，有能力妥善使用，因此各家民用航空公司面臨防空飛彈誤擊的威脅正在升高。

石英指出，烏克蘭航空一架波音七三七客機在德黑蘭遭伊朗防空飛彈擊落事件，顯示防空飛彈日益普及，已增加了危害平民的可能性。

一般民航機很少飛越定義明確的戰區，但如今愈來愈多類似中東這種美國和伊朗正在打代理人戰爭的「灰色地區」，導致民航機可能頻頻通過危險地帶附近，當地許多不可靠的防空系統處於高度警戒。美國情報消息人士宣稱，伊朗在二○○七年及二○○八年也曾誤射民航機。

伊朗部隊這次把一架從德黑蘭起飛的民航機誤以為是來襲的敵機或飛彈，令美軍官員驚訝，因為民航機和飛彈的速度、方向都不同，且民航機是按時程表起降，並透過電波頻道昭告其身分。

不過，其實美軍自己也曾犯下類似錯誤，一九八八年一艘配備先進神盾系統的美軍飛彈巡洋艦「文森斯號」就曾在波斯灣將一架伊朗民航機誤認為戰機，發射飛彈將其擊落，造成機上兩百九十人喪生。

更讓人們記憶猶新的就是二○一四年馬航班機在烏克蘭東部遭飛彈擊落事件，調查顯示這班飛機疑似遭俄國提供給烏克蘭東部分離主義勢力的防空飛彈擊落，至於是誤擊還是蓄意，仍無定論。

當然，在一些空中運輸頻繁的空域，軍方仰賴雷達或其他遠距識別裝置辨識目標，不免會出錯，即使是訓練有素的防空系統操作人員，也可能犯錯。二○○三年美軍入侵伊拉克時，美方防空系統就曾摧毀兩架盟軍飛機，包括一架英國龍捲風戰機和一架美軍F-18戰機。還有一次是美軍F-16戰機遭自家愛國者防空飛彈雷達鎖定，戰機飛行員被迫發射飛彈摧毀地面的愛國者發射台自救。