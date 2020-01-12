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伊朗誤擊烏航 新婚7日夫婦慘遇橫禍

2020-01-12 10:04香港01 記者梁凱怡／報導

Arash Pourzarabi和Pooneh Gorji結婚後一周返回加拿大途...
Arash Pourzarabi和Pooneh Gorji結婚後一周返回加拿大途中不幸遇上空難。圖／香港01提供
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烏克蘭國際航空公司（Ukraine International Airlines）的一場空難奪去全機176人的性命，包括一對專程回鄉舉行婚禮的新婚夫婦。他們乘坐涉事客機返回加拿大，卻不幸遇到意外，從此與親友陰陽相隔。

26歲的Arash Pourzarabi和25歲的Pooneh Gorji都是伊朗著名學府謝里夫理工大學（Sharif University of Technology）的畢業生，2017年赴加拿大艾伯塔大學（University of Alberta）攻讀電腦科學。

二人自高中時期已經彼此認識，最終認定對方是畢生摯愛，選擇一起共渡餘生。他們專程返回伊朗於元旦日舉行婚禮，在親友見證下共諧連理。

婚禮結束後一周，Pourzarabi和Gorji乘坐客機返回加拿大埃德蒙頓（Edmonton），同行還有四名婚禮人員和其他賓客。他們原本計劃在加拿大為其他朋友再舉行一場婚禮儀式，最後卻無法實現。

他們的朋友福魯贊德（Amir Forouzandeh）形容，在他認識的所有人中，這對夫妻基本上擁有最善良的靈魂。負責指導Pourzarabi的教授鮑林（Michael Bowling）指，Pourzarabi不但聰明，也經常面露笑容。

空難死者包括138名前往加拿大的乘客，其中有63名加拿大公民。自從美國於2017年對伊朗採取更加強硬的政策，很多伊朗人改赴加拿大攻讀研究院。遇難者當中因而有不少學術界的人才。

加拿大渥太華民眾1月9日為烏克蘭國際航空失事遇難者舉行悼念活動。圖／香港01...
加拿大渥太華民眾1月9日為烏克蘭國際航空失事遇難者舉行悼念活動。圖／香港01提供
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延伸閱讀：

烏航空難-63名加拿大公民罹難-學術界痛失人才

烏航空難-渥太華夫婦因機票問題分途出發-卻從此陰陽相隔

文章授權轉載自《香港01》

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