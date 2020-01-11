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擊落烏克蘭客機 美國要「定點清除」的不僅僅是蘇萊曼尼

2020-01-11 21:55德國之聲 德國之聲中文網

據稱計劃在也門實施的絕密行動動的打擊目標是令人恐懼的伊朗革命衛隊聖城旅（Al-K...
據稱計劃在也門實施的絕密行動動的打擊目標是令人恐懼的伊朗革命衛隊聖城旅（Al-Kuds）旅高級指揮官沙赫萊（Abdul Resa Schahlaei）。 圖／德國之聲中文網提供
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據稱計劃在也門實施的絕密行動動的打擊目標是令人恐懼的伊朗革命衛隊聖城旅（Al-Kuds）旅高級指揮官沙赫萊（Abdul Resa Schahlaei）。《華盛頓郵報》援引兩名未透露姓名的美國高級政府官員以及美國有線電視新聞網CNN援引2名知情者的話說，沙赫萊負責聖城旅的財務工作，被認為是最重要的指揮官之一。由被炸死的伊朗軍事戰略家蘇萊曼尼（Ghassem Soleimani）生前指揮的聖城旅隸屬於伊朗精銳部隊-伊朗革命衛隊。

同時下達襲擊令

因此，清除蘇萊曼尼和沙赫萊的命令幾乎是在同一時間下達的。報道說，由於針對沙赫萊的行動並未取得預期的成功，因此美國政府未對此行動進行公開評論。《華盛頓郵報》援引美國一位高級官員的話說：「如果我們殺了他，我們將在當晚公布與眾。」五角大樓发言人雷巴裡奇（Rebecca Rebarich）向該報表示：「國防部不會討論每一項計劃實施的『中東』軍事行動。去年12月，美國為捉拿蘇萊曼尼懸賞1500萬美元。」

蘇萊曼尼的死亡導致波斯灣的緊張局勢加劇。周三（1月8日）凌晨，伊朗革命衛隊出於報復向駐伊美軍基地发射了數枚導彈。也是在同一晚上，伊朗的一枚導彈「意外」擊中一架烏克蘭客機，造成機上176人喪生。

即使在美國，對蘇萊曼尼的襲擊也並非沒有爭議。受到指責的美國政府被迫為這一導致嚴重後果的行動進行辯護。特朗普總統一直堅稱，蘇萊曼尼策劃殺害美國公民的行動臨近。

特朗普在在接受福克斯新聞電視台采訪時再次談到了這個話題。他說：「伊拉克首都巴格達的大使館很可能遭到襲擊。我還要透露的是，我相信遭到襲擊的可能會有4家大使館。」

由反對派民主黨人統治的眾議院周四（1月9日）通過了一項決議。該決議強迫特朗普未來必須將所有的軍事行動計劃通報國會。

李京慧/ 任琛（德新社、路透社、華盛頓郵報）

本文章由德國之聲授權提供】

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