飛彈擊落烏克蘭客機說 使調查更複雜

伊朗十日發布烏克蘭墜毀客機，俗稱「黑盒子」的飛行記錄器，將交由專家判讀，釐清事故真相。 （路透） 分享 facebook

華爾街日報報導，烏克蘭國際航空波音七三七客機可能遭伊朗飛彈擊落的說法，使國際調查工作更複雜，因為一旦空難調查涉及國家安全和軍事層面，文職調查人員往往會被排擠到邊緣，關於事故資料分享和調查工作廣泛參與的國際條約不再適用，軍方調查人員傾向注重保護情報來源和國家機密。

國際班機空難的調查工作，通常受到空難發生地所屬國家政府的支持。這次烏克蘭客機在伊朗首都德黑蘭失事，所以伊朗政府有權決定誰能正式參與調查，這會使美國參與調查變得困難。

通常美製客機失事後，美國飛安專家會在一兩天內趕抵現場，不過，官員指出，由於這次空難涉及外交和軍事議題，美國究竟能參與調查到什麼程度，還很難說。

美國官員與產業界人士透露，伊朗已透過中間機構傳話說，希望美國國家運輸安全委員會提供技術協助。通常這意味著，美國聯邦航空管理局、波音和與法國合資夥伴共同製造這架飛機引擎的奇異，也會參與調查。

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就算美國運安會受邀參與調查，美國參與仍有一些障礙。美國必須確保，運安會和這些公司不會違反規定，把敏感技術轉移給伊朗。要加入美國調查團隊，必須獲得美國政府批准。消息人士說，波音已開始準備相關文件，並跟國務院和商務部聯繫。

美國政府還須確保，美國公民在伊朗參與調查期間能平安，尤其是一旦美國總統川普對伊朗祭出新制裁，引發伊朗政府嚴厲報復或伊朗更多街頭示威時。

各國專家能在調查工作中發揮多大力量，要看伊朗配合到什麼程度。過去曾有空難發生國因為外交和技術原因，對國際合作感到猶豫。去年衣索比亞航空波音七三七ＭＡＸ客機失事後，衣索比亞飛安單位不願跟美國運安會分享資訊，最後衣索比亞決定不把「黑盒子」飛航資料記錄器和駕駛艙語音記錄器送到美國，而是送到法國解讀。