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預感墜機！女乘客起飛前20分鐘打給老公 竟成最後通話

2020-01-10 21:28聯合新聞網 綜合報導

航班PS-752客機起飛前20分鐘，妻子打電話給老公，竟成夫妻倆最後通話。美聯社
航班PS-752客機起飛前20分鐘，妻子打電話給老公，竟成夫妻倆最後通話。美聯社
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烏克蘭國際航空（UIA）航班PS-752客機8日於伊朗墜毀，當時有名女乘客謝達（Sheyda Shadkhoo）突然有不祥的預感，於是在該班機起飛前20分鐘打電話給丈夫，希望對方安撫自己的不安。最後，班機墬毀乘客全數罹難，丈夫對此悲痛欲絕。

根據外媒報導，謝達8日飛回伊朗去探望家人，當時正準備飛回加拿大跟丈夫團聚，但她在起飛前突然有不尋常的感覺，於是打電話給丈夫尋求安慰。丈夫哈桑（Hassan Shadkhoo）說「我向她保證不會有任何戰爭，別擔心什麼事都不會發生。」謝達聽完便回說，「好的！空姐要求我們關機，先這樣，再見。」沒想到竟成為夫妻倆最後通話。

哈桑表示，妻子在8日晚上向他提到，美國總統川普擊殺伊朗軍事將領蘇萊曼尼(Qassem Soleimani)，導致雙方關係緊張升高，擔憂未來會發生什麼事。

這架飛機起飛後不久便墜落，機上176人罹難，丈夫哈桑聽聞消息非常悲痛哀傷。哈桑提到，妻子有預感會墜機，擔心再也無法照顧家人，故在Instagram上貼出自拍照，寫下「我要離開了，但我很擔心留下來的人。」哈桑形容妻子就像天使一樣，無法想像沒有她的生活，「我希望我現在不存在。」

伊朗原先拒絕將黑盒子交給波音或美國，不過9日態度轉變，正式邀請美國國家運輸安全委員會（NTSB）參與烏克蘭航空班機空難調查，NTSB也同意派遣調查員。

伊朗墜機烏克蘭

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