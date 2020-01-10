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美加懷疑伊朗導彈誤擊客機 德黑蘭控心理戰

2020-01-10 09:15德國之聲 德國之聲

烏克蘭客機在伊朗墜毀。新華社
烏克蘭客機在伊朗墜毀。新華社
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美國總統川普和加拿大總理杜魯多都表示，他們相信伊朗擊落了一架在德黑蘭啟發要前往烏克蘭客機，導致機上176名乘客全數喪生。但德黑蘭當強調這種可能性「不合理」。

美國總統川普在白宮對記者說時，他懷疑「某人可能犯了一個錯誤」，但沒有進一步詳細說明。他說：「有人說原因是機械（故障）。我個人認為，這根本不是問題。」他提到，有非常可怕的事發生。

加拿大總理杜魯多周四晚間在記者會上說，加國政府多個情報來源都顯示，飛機墜毀的原因是因為被一枚伊朗發射的導彈擊落。他說：「情報證據非常清楚地說明了飛機墜毀的可能原因。」他也說，可能是不小心造成的。

英國首相強生（Boris Johnson）回應了杜魯多的說法，表示「有大量情報」顯示這架飛機是被伊朗導彈擊落的，也說有可能是意外。

伊朗：不合邏輯的謠言

事發起因是一架開往基輔的烏克蘭國際航空公司的民航客機星期三凌晨起飛幾分鐘後，在伊朗首都德黑蘭墜毀，機上176人全數喪生。死者中有63名加拿大人、82名伊朗人、11名烏克蘭人和4名英國人。

路透社引用一名美國官員的話說，這架波音737-800客機在德黑蘭起飛後不久，美國衛星偵測到有兩枚地對空導彈發射。這位官員說，隨後飛機就在飛行區域爆炸。他說，熱量特征數據顯示，飛機墜落在地前已經著火。

但伊朗民航組織負責人阿貝扎德（Ali Abedzadeh）表示，「導彈無法擊中烏克蘭飛機」。伊朗ISNA新聞社援引他的話說：「這種謠言根本不合理。」

英國獨立調查網站Bellingcat發布一段影片，其中可以看出有一飛行體擊中了空中的另一飛行體。隨後便傳出巨大的聲響。這段影片被解讀為伊朗可能發射導彈的位置，還有該架客機墜毀的過程。

雖然美加和英國領導人都出面表示伊朗要對這起飛機失事負責，但德黑蘭當局仍堅持意外是技術故障引起。德黑蘭發布的初步報告稱，飛行員沒有發出求救電話，而是在飛機墜落時試圖返回機場。

該報告也提到，飛機的兩個黑匣子記錄下了飛行數據。雖然受到一定程度的破壞，但已經被回收進行分析。伊朗政府發言人拉比伊（Ali Rabiei）邀請美國飛機制造商波音公司參與調查過程，並否認導彈導致墜機。他在聲明中說：「所有相關的報導都是針對伊朗的心理戰……;所有有公民搭乘這架飛機上的國家都可以派代表參與。我們敦促波音派代表參加調查黑匣子的過程。」

烏克蘭表示，正在調查導致這次墜機事件的各種可能性，包括導彈襲擊、飛行中的碰撞和恐怖主義。周四基輔當局派了一位專家組前往伊朗協助實地調查。

烏克蘭副外交大臣基斯利茲亞 (Sergiy Kyslytsya)在紐約的聯合國會議上說：「這場災難（發生）的情況仍不清楚……現在需要由專家進行調查，並找到導致墜機的原因。」他希望伊朗可以無條件支持烏克蘭專家的調查。

夏立民/楊威廉（路透社、法新社、美聯社）

本文章由德國之聲授權提供】

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