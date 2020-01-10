鐵絲網上的袋鼠焦屍…澳洲大火中 保育和危害的雙面刃

澳洲森林大火延燒4個月，許多野生動物因為逃生過程中遭鐵絲網困住，最終葬身火窟。圖截自Instagram 分享 facebook

澳洲東南部的森林大火自去年9月延燒至今，焚燒面積已比2.5個台灣還大，不僅重創澳洲經濟，更對當地的生態帶來危機。事實上，澳洲許多動物保護區為了保護野生動物，架設不少圍欄，但有人發現，在這場大火之中，圍欄和鐵絲網反而成了動物的殺手。

根據《澎湃新聞》的報導，被大火重創的澳洲新南威爾斯州（New South Wales）天空昏黃，空氣中瀰漫著難聞的味道，馬路兩旁也有牛群、羊群的屍體堆積在圍欄附近，看上去宛如世界末日來臨。攝影師布萊德（Brad Fleet）深入當地某自然保護區時也目睹，一隻年幼的袋鼠卡在保護區邊界的鐵絲網上，因無法逃生而被大火燒得焦黑。

對此，一名關注環境議題的網友評論，「照片裡呈現了兩種令人恐怖的東西：大火和鐵絲網。鐵絲網殺死了許多無辜的動物，如果沒有被鐵絲網困住，這隻幼獸（指年幼袋鼠）可能已經逃脫。」事實上，大火延燒的4個多月間，已有近4.8億隻鳥類、哺乳動物葬身大火之中，而牠們的遇難與人類架起的鐵絲網脫不了關係。

根據雪梨大學的研究結果，鐵絲網或圍欄雖然可以保護瀕危物種、限制獵捕、防止傳染病傳播，但動物卻時常因為身體、腿部被鐵絲網夾住而死亡，幼年動物死在柵欄上的風險更是成年動物的8倍。因此，國際野生生物保護學會（WCS）呼籲，比起用圍欄劃分動物活動區域，良好的畜牧管理和土地規劃才是更好的保育方式。