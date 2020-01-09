澳洲野火肆虐數月 網友：買餅乾也能拯救無尾熊

有日本網友在推特上分享，買樂天小熊餅也可以為拯救澳洲無尾熊盡一份心力。圖/ Twitter 分享 facebook

澳洲大火延燒數月，至今已嚴重影響到當地生態，澳洲代表性動物無尾熊的棲地也被破壞。各國民眾聽聞消息，紛紛以不同方式響應，有插畫家為此畫圖祈福，也有人選擇以捐款的方式協助澳洲政府。就有日本網友在社群媒體上表示，可以購買「樂天小熊餅」來支持澳洲野火事件，因為生產樂天小熊餅的「樂天株式會社」長久以來都有捐助澳洲無尾熊基金會。

以無尾熊為主要圖案的「樂天小熊餅」，無尾熊造型的空心餅乾，裡面包覆著薄薄的巧克力醬，是不少人從小吃到大的零食。而生產樂天小熊餅的「日本樂天株式會社」，之所以會用無尾熊來當此款餅乾的主圖，原因就在於當時公司剛研發出製造空心餅乾的技術，剛好澳洲要贈送日本兩隻無尾熊，公司人員估計屆時必定在日本引發一股熱潮，因此就將無尾熊與空心餅乾結合，造就了這款至今仍熱銷全球的樂天小熊餅。

最近澳洲野火肆虐數月的消息傳遍各地，一名日本網友就在社群媒體推特上分享，民眾若是想幫助澳洲無尾熊，可以用購買樂天小熊餅的方式來表達支持，因為生產方日本樂天株式會社，一直以來都有捐助澳洲無尾熊基金會（The Australian Koala Foundation，AKF），作為保護、研究無尾熊的基金。

此則貼文至今已被3萬多名網友轉發，可見大家都很關注澳洲野火延燒的事件。有網友也提供了直接向澳洲無尾熊基金會捐款的方式，希望大家能伸出援手，為可愛的無尾熊盡一份心力。