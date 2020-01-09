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影／救一隻算一隻…澳洲野火 一群燒傷無尾熊瑟縮車內

2020-01-09 10:42香港01 李福源

無尾熊全身佈滿燒傷痕跡，毛髮疏落，腹部更露出粉紅色的皮肉。（Twitter影片截...
無尾熊全身佈滿燒傷痕跡，毛髮疏落，腹部更露出粉紅色的皮肉。（Twitter影片截圖）
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澳洲野火持續近4個月至今仍未受控，數以萬計居民被迫撤離家園，逾5億頭動物燒死。單車愛好者理查森（Michael Richardson）上周日（5日）上午駛經鄰近新南威爾斯省中央海岸（Central Coast）地區，見到一隻滿身燒傷的無尾熊（wombat）茫然橫過路面覓食，理查森立即停下來餵牠飲水。

「牠看似有點迷茫和困惑」

Twitter上的片段顯示，無尾熊身上滿是燒傷痕跡，毛髮疏落，腹部露出粉紅色的皮肉，緩慢地橫過路面步向叢林。理查森說：「這隻可憐的無尾熊被燒傷了，實在慘不忍睹！我將瓶內一半的水給了牠，當時牠正在路邊尋找食物，看似有點迷茫和困惑，牠的部分皮毛被燒焦了，場面令人心碎。」

網友同表心酸，紛留言稱「我很怕想起那些被燒焦的動物，牠們太可憐了，要承受巨大的痛苦，最後很可能死於感染」、「牠（無尾熊）需要去康復中心，感謝你為這可憐的生命提供水分」。

堂兄弟搶救無尾熊惜逾六成被燒死

另外，19歲少年米卡（Micah）及其18歲堂弟卡勒布（Caleb）亦為搶救動物出一分力，二人近日在袋鼠島（Kangaroo Island）努力營救被大火圍困的無尾熊，用車將牠們載走，網友紛紛表讚。

網上片段中，數隻無尾熊瑟縮在車廂內多個角落，渾身是燒傷痕跡，毛髮蜷曲，露出無助眼神，徬彿驚魂未定。米卡和卡勒布表示，這些無尾熊剛逃出火海，可惜他們遇到逾六成的無尾熊都已被燒死，只能夠救一隻算一隻。

獸醫義工只怕接收動物數量減少

澳洲連月大火已經造成生態浩劫，悉尼大學有生態學家團隊估計，自去年9月至今，澳洲野火可能已導致約4.8億動物遇害，近8000隻無尾熊葬身火海。麥覺理港（Port Macquarie）無尾熊醫院、國家公園跟野生動物服務隊組成義工隊伍走進災區搜索受傷無尾熊，帶回麥覺理港樹熊醫院治理。大多數獲救來的無尾熊均是手腳被燒傷或嚴重脫水，獸醫替牠們敷藥包紮，以及準備食物和水。醫院的工作激增，獸醫義工說：「此刻我們只擔心被送來的動物數量逐漸減少，因為那代表牠們已不在了。」

延伸閱讀：

【澳洲山火】逾5億隻動物遭燒死　25張心碎照片證生命無常

【澳洲山火】爭相領養樹熊　鄰社守望相助　火海下30個暖心瞬間

文章授權轉載自《香港01》

澳洲野火無尾熊獸醫大火

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