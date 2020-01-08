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澳洲野火逼近農舍 牧羊犬不懼火勢領羊群脫險

2020-01-08 13:35香港01 李福源

牧羊犬不怕火勢勇敢領羊脫險。圖片來源／臉書
牧羊犬不怕火勢勇敢領羊脫險。圖片來源／臉書
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澳洲野火由去年9月開始持續至今，嚴重影響當地生態，維多利亞省科里揚鎮（Corryong）是受災地區之一，一名農夫幸好在6歲邊境牧羊犬「佩齊」（Patsy）協助下，成功止住懾人的火勢，拯救了羊群，以及保住了乾草飼料和農舍

飼主希爾（Cath Hill）當日去幫哥哥撲滅農地上的大火，由愛犬佩齊負責引領羊群到安全位置，事後她將佩齊的照片上載Instagram，只見佩齊坐在一片焦黑的土地上，背後是濃煙瀰漫的天空，而一列火牆正在逼近。

希爾說，她的哥哥與大火的搏鬥仍未結束，估計大火會繼續燃燒好幾個星期，「這就像災難片《絕世天劫》（Armageddon），這裡每個人都努力拿水餵他們的牲畜，射殺那些無法生存下來的，同時替牲畜搭建臨時棚架，以及撲滅所有仍在燃燒的林木。」

房屋生計全燒毀　居民發起眾籌

希爾說：「雖然近日天氣稍為轉涼，有助阻止火勢蔓延，但預計周四（9日）又會變差，大風和炎熱天氣將重臨，屆時情況恐怕變得更差，而這亦是為何我們要公開佩齊的救羊故事，因為大家需要正能量。佩齊，你能聽到那些綿羊的聲音嗎？這就是你的工作，你做得很出色。」

為幫助在大火中失去一切的家庭，科里揚鎮居民威爾遜（Matt Wilson）在網站GoFundMe上發起眾籌，至今已籌得約2.6萬美元（約20萬港元），威爾遜寫道：「科里揚鎮是一個龐大的耕種區，居民的財產不僅只是房屋，還有他們的生計。這裏的居民整個新年都在與大火搏鬥，雖然我們有勇敢的消防員冒着生命危險來拯救他人，但有很多人仍非常不幸地失去了一切！」

新南威爾斯省小鎮Mogo同樣被山火波及，居民加德納（Glenn Gardner）及妻子莎拉（Sara）一家四口財產被大火吞噬，但在逃難之際，不忘帶走家中13隻愛犬，目前全家人僅以一輛私家車為居所。

現時澳洲6省中有4省受災，火場面積超過525萬公頃，即有如45個香港般大；連月的大火造成生態浩劫，悉尼大學有生態學家團隊估計，自2019年9月至今，澳洲山火可能已導致約4.8億動物遇害，近8000隻樹熊葬身火海，成為生態大災難。

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文章授權轉載自《香港01》

大火澳洲農舍

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