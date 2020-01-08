辣模傳裸照讓粉絲為澳洲捐款 募資2100萬帳號遭下架

凱倫以捐款換裸照的方式，透過粉絲的力量為澳洲盡一份力。圖擷自 推特 THE NAKED PHILANTHROPIST 分享 facebook

澳洲野火延燒數月，不僅破壞當地生態，也危害當地人性命。為了讓更多人關注這場災難，美國洛杉磯一名名模凱倫（Kaylen Ward）出奇招，以「裸體募捐」方式，只要有人捐錢，她就傳裸照給對方。雖然立意良善，但前衛的方式仍讓IG將其帳號下架。

英國《衛報》7日報導，20歲的凱倫本身便是為裸體模特，並自稱「裸體慈善家」，去年她在加勒比海地區度假時讀到澳洲大火肆虐，她首先捐約1千美元（約新台幣3萬元）幫助救災，接著她想到可以呼籲粉絲們捐款做點貢獻，決定只要粉絲願意捐10美元（約新台幣300元）以上，她就傳一張裸照做為回饋，吸引許多人關注，短短一天便募得超過10萬美元（約新台幣300萬元）。

凱倫的舉動引起熱烈討論，推特貼文被轉發超過7萬7千次，她估計總金額上看70萬美元（約新台幣2100萬）。凱倫表示，即便她以金錢交換裸照是她平時就在做的事，但這麼多人關注此事仍讓她驚訝，但她正面看待，「我想重要的是盡可能募多點錢，如果這件事能成功我感到非常開心。」

不過前衛的作風也引來酸民批評，凱倫表示開始有人來起底她的過去，試圖從中扒糞。而她擁有超過6萬粉絲的Instagram帳號也被官方刪除，甚至有人盜用她的身分開設帳號。不過凱倫相信只要做事動機出於良善，那她心裡知道自己不是壞人，「永遠不要因為別人而覺得自己比其他人差。」