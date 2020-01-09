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難買保險的身障

新聞眼／選情吃緊？ 陳明通滅火 老調重彈

2020-01-09 00:17聯合報 記者李仲維

陸委會主委陳明通。圖／聯合報系資料照片
陸委會主委陳明通。圖／聯合報系資料照片
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陸委會主委陳明通為了解釋說明反滲透法，近一個禮拜在媒體上露臉三次，弔詭的是，該法通過之前，行政機關不與立法院及社會充分溝通，強渡關山引發質疑之後才找媒體來做政令宣導，蔡政府是被輿論打到痛處還是選情吃緊？

反滲透法立法通過招致在野黨及輿論質疑後，陳明通上周四在陸委會例行記者會上親自披掛上陣、本周二安排電視專訪、昨天再聯袂內政、法務部召開記者會，儘管陸委會始終不承認自己是反滲透法的主管機關，但該法的話語權和主導權在誰手裡，已經無須爭辯了，將所謂的「滲透來源」直指對岸，也不言自明了。

立法院通過反滲透法隔天，陸委會在新聞資料中罕見地稱「台灣是法治國家」，過去對兩岸政治定位的表述，陸委會一向字斟句酌，該法一通過就捨棄我國、中華民國的字眼，難免讓人解讀是在向對岸「攤牌」。

蔡政府「亮劍」之後，連媒體老闆都擔心自己的辦公室、住家未來恐遭搜查，更何況是經常往來兩岸的台商、台生唯恐動輒遭到移送檢調偵辦，一旦形成畏懼心理，恐怖壓力隨之而來，這不是光用嘴巴喊喊要台商安心賺錢、台生安心念書就可以釋疑的。

陸委會近一周來，對反滲透法幾乎是每日一澄清，但也都舊調重彈，除了安撫台商、台生無須過度擔憂，對於外界質疑的空白授權、倉促立法，並沒有提出更多能說服人的論述。

總統大選已進入倒數計時，從三個部會昨聯袂為反滲透法滅火來看，一種可能是輿論已經打到蔡政府的痛處，另一種可能是綠營選情吃緊，必須一而再地宣揚反滲透法的「好處」並降低對選票的衝擊。

反滲透法國安局

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