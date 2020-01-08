學者批反滲透法 反交流、反罪刑法定主義

國民黨邀請多位學者舉辦反滲透法座談會，針對惡法對人權的迫害從多種角度批判，右2為立委曾銘宗。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 「反滲透其實是在反交往，要毀壞馬總統8年建立的兩岸關係。」淡大戰略所副教授李大中8日在立院座談會表示，反滲透法就是要人民明哲保身，能不接觸對岸就不接觸。政大講座教授蘇永欽則表示，反滲透法除了違憲，也違反罪刑法定主義，有太多的不明確定義，容易造成人權迫害。

不信任去對岸的同胞

「中共的獨裁、違反人權、法治不足都是確定的，但不來往就能讓對岸改變嗎？」蘇永欽說，東西德的歷史證明，接近才能造成改變。反滲透法關於滲透、控制程度的因果關係為何？上綱到國安5法就變成疊床架屋，還有比例原則問題，滲透現狀是否如此嚴重？反滲透法是否真能防止滲透？滲透的犯罪定義需清楚把關。

「反滲透法最大的問題是管制自己人，對自己的國人同胞不信任！」文化大學社科院長趙建民表示，過去兩岸關係由我方主導，馬總統時代所訂的22個協議都是我方主動提出，現在完全處於挨打。中共在馬執政時不提一國兩制，現在明確提出一國兩制台灣方案跟實質統一。台灣一向的優勢在優質民主，但現在還有優質民主嗎？

「反滲透法是難以辯護、容易入罪的惡法！」世新大學法律學系副教授高思博表示，最近社維法查水表已造成社會恐慌，將來跟大陸有往來的台商、學生，申請惠台措施者都被打壓公民權利，包括演講、造勢、宣傳、遊行、拜票等。如同蔡英文前發言人林靜儀說出心中的實話，對那些有被滲透疑慮的民眾，沒有必要保障他們的權益。

政府自己搞紅色滲透

「台灣什麼時候變得這麼沒有自信？」政大法學院副教授廖元豪表示，如果大陸派遣的組織人員都被視為滲透來源，有北大教授合法來台參訪研究，如果他想親身觀察台灣選舉造勢活動，依照反滲透法他就是滲透來源，有觸法被視為犯罪之虞。對本來正常的行為加以處罰，目前還看不到世界哪個國家有這樣的法律？

「蔡政府為了對抗中共，把自己變成另一個中共，這難道不是紅色滲透嗎？」台大政治系教授左正東表示，上百萬跟大陸有來往的人，因為反滲透法而喪失公投、遊說等權利，這些人究竟能不能回來投票？當台灣不再提供展現軟實力場域時，就只剩下軍事實力可對決，這是台灣想看到的嗎？還要怎麼在對岸面前高談民主？

「蔡政府的誤判是預設美中關係往冷戰方向前進，要大家戴鋼盔、拉警報、進戰壕，這樣到底要把台灣帶到哪裡去？」李大中表示，民眾是透過卡神楊蕙如，才知道如何透過網路干預台灣政治，這才是滲透。政府說推反滲透法跟王立強案沒有關係，誰會相信？

法律人角度的批判

「蔡英文總統聲稱一定要通過反滲透法，難道總統職權已經包括立法權，然後又干涉司法權，這到底算是怎樣的民主政體？」鼎禎國際律師事務所長吳柏宏亦表示，反滲透法沒有規定主管機關，號稱立法委員反映的是民意，國安單位對滲透竟沒有任何準備，讓人民對國安的信心從何而來？會否像當前社維法查水表的亂象？

「執政者只要願意，隨時都可以上下其手，會被當局拿來當對付異己的工具。」政和律師事務所主持律師魏平政表示，第3條還規定公民投票案相關活動，那麼影印、買便當算不算？遊說法內容等於是包山包海。大陸鄉鎮市來台參訪，如果要求締結姊妹市就構成遊說，以後大陸人來台都不能講話了？隨時隨地都可能被扣押。

「反滲透法不符合程序正義，行政院竟然不敢提出版本，也不敢到內政委員會好好審查。」立委曾銘宗表示，朝野協商時民進黨提出修正動議，大幅提升罰則，將拘役提高為徒刑並科罰金。國民黨將送請大法官釋憲，釐清反滲透法對人權的侵害。民眾面對罪刑法定主義不清楚，也要協助民眾避免涉入纏訟。

綠營的反駁意見

對此，綠委蔡適應反駁說，在當前中國步步進逼與威脅下，反滲透法有通過的必要性。「不只台灣，國外很多研究都認為，台灣受到網絡假訊息最嚴重干擾，其中中國是主要威脅。無論政經、資金來源滲透等，讓台灣不得不做這樣立法工作。」他說。

針對民進黨強推《反滲透法》，台灣民意基金會董事長游盈隆直言，如果說民進黨急推《反滲透法》沒有任何選舉考量就太滑稽。民進黨用抗中保台製造亡國感、凝聚民進黨支持者，也讓人民短暫忘掉民進黨執政2年半以來荒謬的施政，把注意力放在抗中保台、芒果乾、反滲透法、下架吳斯懷，是很完整且成功的選戰策略和議題設定。

佛光大學公共事務學系助理教授柳金財亦分析，在中央層級大選中操作「反中牌」有其效應。民進黨當局制定《反滲透法》即是從宣傳造勢、設定主軸到立法確立，可拉抬蔡英文及立委選舉之聲勢。澳洲投誠中共間諜案，導致原已擱置「中共代理人法」卻以《反滲透法》型態出現，難免引發國民黨批判民進黨欠缺誠信及「綠色恐怖」來臨。

但民進黨副總統候選人賴清德強調，反滲透法通過後，民眾到中國大陸都可進行任何交流，只要不接受中國大陸指示、委託、拿錢或東西，回台不要破壞民主及國家安全，就不會涉及反滲透法。

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