好市多（Costco）黑色購物節今（28）日進入第6天，首度迎來周末，儘管碰上九合一選舉投票日，搶購人潮依舊不減。有會員上午7時40分抵達台中南屯店，發現排隊人龍已從二樓一路延伸至地下二樓，甚至繞到一樓戶外，誇張景象讓網友笑問「是在排投票嗎？」

一名網友在Threads分享南屯店一早的排隊盛況，透露自己不到上午8時就抵達賣場，仍難逃排隊命運。貼文曝光後，也有會員反映北屯店出現類似情況，紛紛留言「從二樓繞去地下二樓根本貪食蛇」、「也太誇張，是有發現金嗎」、「消費力狠驚人」。由於適逢投票日，還有人幽默將賣場稱為「南屯好市多投票所」，笑問「這麼多人選務人員夠嗎？」

今年好市多黑色購物節首度延長至14天，自11月23日起至12月6日止，活動期間每日推出不同優惠商品，並提前開放會員入場。其中，黑鑽卡會員上午7時30分即可進場，金星及商業會員則自上午8時30分開放入場。

優惠商品中，LG UV抑菌雙變頻16公升除濕機現折3400元，成為不少會員鎖定的搶購目標，有民眾分享現場幾乎人手一台除濕機。此外，ASUS R7電競電腦主機現折1萬3400元、TCL 65吋QD-Mini LED顯示器現折5800元，500公克黃金金條則祭出3萬元折扣。

除了高單價的家電及黃金商品，生活用品與食品也有優惠，包括法國特福陶瓷不沾鍋具現折880元、GODIVA牛奶巧克力冰淇淋現折150元。黑色購物節目前尚未過半，民眾可透過好市多官方網站掌握每日優惠品項，再安排採購時間。