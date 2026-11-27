網路上時常可看到不少人分享好市多的商品經驗，有網友透露最近吃到一款巧克力蛋糕，可可香氣非常濃郁，內餡再搭配草莓醬，讓他吃得很過癮。貼文也吸引不少老饕注意，不少愛好者也大讚這款蛋糕是自己心中第一名。

這名網友在Threads分享這款好市多的巧克力甘納許蛋糕，一個8吋大小售價399元，使用的是比利時進口73%黑巧克力，搭配巧克力戚風蛋糕，口感多層次，香濃醇香、甜而不膩。

原PO說蛋糕體屬於較為鬆散濕潤的類型，搭配酸度和甜度都不大明顯的草莓醬，整體表現中規中矩，也讓他一解想吃巧克力甘納許的渴望，吃得很過癮。

貼文一出評價兩極，有老饕品嘗後大讚非常好吃，「今天買了，好吃」、「很好吃，我覺得不會很甜，只有裡面果醬比較甜，綜合下來剛剛好」、「很好吃，但小家庭吃不完」、「這款是我心中好市多第一名，下午買了到晚上只剩不到一半」、「以前買過！好吃，再自己點綴一些草莓、藍莓，超讚」。

但也有人有不同看法，「很失望，是奶油餡，裡面一樣有討厭不搭的草莓醬，還我以前第一版甘納許」、「個人買了很後悔，黑森林蛋糕才是苦甜平衡剛好，這次的甘納許蛋糕則是過甜了」、「甘納許回歸了，但蛋糕體不夠紮實也變甜了一點」、「跟初代比，小了很多」。