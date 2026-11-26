美式賣場好市多（Costco）黑色購物節向來是許多會員期待的年度購物盛事，不過今年的優惠似乎未能打動部分消費者。一名網友分享最新一波黑五優惠DM，坦言自己看完後瞬間冷靜下來，沒有特別想買的商品，甚至笑稱今年的黑五活動對荷包相當友善，引發不少會員共鳴。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 經驗老實說 消費心得分享區」貼出多張好市多黑五購物節優惠DM照片，直言「老實說滑完這批黑五新優惠，我竟然一秒就冷靜下來了」，表示自己似乎沒有特別想搶購的商品，突然覺得今年黑五對荷包相當友善，也好奇詢問其他會員，是否有自己漏看的隱藏好物。

貼文曝光後，不少網友紛紛表示有同感，「我也無感」、「無感路過，還是只買牛奶」、「想買的都沒特價」、「真的很無感！跟平常沒什麼差別」、「我直接空手出來，的確有省到荷包」、「我今年也很冷靜～心如止水啊」、「今年的優惠真的很友善錢包」。

也有不少會員認為，今年的優惠商品宛如在清庫存，直言「我去年就開始覺得沒什麼真正優惠的東西可以買了，感覺像在清庫存」、「就是平時的會員優惠，沒感覺到有黑五的感覺」、「去年好多有趣的玩具，今年好無聊」、「今年生鮮類優惠少得可憐」、「完全沒買……這幾年都是清庫存」。

另有網友分享自己的消費經驗，表示日前前往好市多購買平時固定採買的商品，卻發現沒有一項有優惠，而特價商品又不是自己平時會使用的，因此短短5分鐘就完成採買。

不過，也有網友認為，黑五購物節主要適合有大宗3C商品採購需求的消費者，直言「90%都是平常優惠能看到的，黑五就是要買大宗優惠的3C產品，如果沒有需求，何必去人擠人，平常優惠再去即可」。