美式賣場好市多（Costco）黑色購物節登場，吸引不少民眾前往搶購優惠商品，然而賣場內的購物亂象也引發討論。一名女網友近日直擊好市多貨架一片狼藉，不少商品外包裝遭到拆毀，甚至連整組柳橙汁也被拆開後隨意棄置，讓她忍不住替賣場員工打抱不平。影片曝光後，引發大批網友共鳴，更有自稱是員工的網友留言感謝她替員工發聲。

近日，一名女網友在社群平台Threads上傳多段影片，直言「好市多黑五並不是10元特賣會」，不解為何部分消費者要將商品拆得亂七八糟，感嘆店員看到這些景象肯定相當心累。

從影片中可見，賣場棧板上堆放著不少遭拆封的商品，部分紙盒被撕開，內容物散落一旁，原本整齊的貨架宛如遭到掃蕩，甚至連整組柳橙汁也被拆開後隨意留在貨架上。

原PO替好市多員工打抱不平，指出黑五購物節期間，員工不僅要提早上班、延後下班，還得替這些消費者收拾善後，讓她忍不住喊話：「拜託各位有點良心！」她也強調，雖然自己並非好市多員工，但仍希望民眾購物時能發揮公德心。

影片曝光後，不少網友紛紛譴責亂拆商品的行為，「不買為什麼要亂拆，一個商品還拆好幾箱是幹嘛」、「真是誇張呀！不懂為什麼要拆」、「現場看到一堆在翻、在拆的，有夠扯」。也有自稱是賣場員工的網友感動留言，「謝謝您發聲...嗚嗚嗚嗚上凌晨12點的員工直接哭出來」、「原來還是有好心人替員工發聲的」。

另有網友分享自己在黑五購物節期間觀察到的亂象，指出部分商品明明已有展示品，外包裝也清楚標示品名、材質及產地，卻仍有消費者不斷翻找、拆封，甚至堅持拿取堆疊在最底層的商品。還有網友透露，有人竟直接從其他顧客的購物車內拿走優惠商品，讓其他人傻眼直呼：「現在連車子也要顧好的概念嗎？」

此外，也有網友指出，類似亂象並非黑五購物節才出現，平時就曾目睹消費者為了確認枕頭、內褲及毛毯等商品的材質，擅自拆開包裝，最後卻沒有購買。更有網友分享，自己曾因未注意到商品已遭拆封，買回家後才發現保溫杯的配件短少，令人相當無奈。