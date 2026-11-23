好市多這款冷凍櫃到底值不值得買？近日有網友在臉書社團發文，詢問一款售價約1.4萬元的TCL直立式冷凍櫃，擔心運轉時噪音太大。沒想到貼文一出，立刻釣出大批過來人分享心得，不少人狂讚容量大、價格實惠，甚至有人使用5、6年仍正常運作，直呼CP值超高。不過，也有網友提醒，這款冷凍櫃的壓縮機運轉聲較明顯，若打算放在臥室附近，最好三思，還有人建議等黑色星期五特價再買更划算。

一名網友近日在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」貼出兩張照片，詢問「請問有人買過這個TCL直立式冷凍櫃嗎？聽說噪音很吵，會嗎？」希望了解實際使用情況，作為購買前的參考。

根據《今購百科》所列商品資訊，這款產品為「TCL 272L UPRIGHT FREEZER 272公升直立無霜冷凍櫃」，標示售價為1萬4299元，具備攝氏零下18至零下25度的冷凍溫度設定範圍，並搭載LED智慧控制面板。機身尺寸為寬60公分、深65公分、高185公分，主機保固1年、壓縮機保固3年，另標示提供90天內退貨保證。

貼文曝光後，吸引不少購買過的網友分享經驗，多數人認為這款冷凍櫃的容量與價格相當有競爭力，至於噪音問題，則因擺放位置及個人感受而有所差異。

有網友表示「我是2年前冬天買的，折扣3000！放在廚房，沒聽到什麼噪音，目前還覺得蠻好用的」、「平常不會有聲音，運轉時聲音我覺得還好」、「我有買，聲音不大啊，又不是放在房間」、「沒有聽到什麼聲音呢」、「我有買一台，蠻安靜的」。

另一名網友則分享，家中這台冷凍櫃已經使用5、6年，放在廚房並不覺得吵，至今仍能正常運作，認為以這樣的價格使用多年相當划算。不過，他也提到，最近開門時發現內部照明偶爾不亮，可能已有零件老化的情況。

也有網友指出，這款冷凍櫃在夜深人靜時，確實比較容易聽見壓縮機運轉聲，但考量價格便宜、收納空間大，仍認為CP值相當高，尤其過去黑色星期五促銷期間，曾出現不到1萬元的優惠價格，對於沒有冷凍櫃、想嘗試添購的家庭來說，不失為入門選擇。

不過，也有部分網友持不同看法，表示「它運轉比較吵，所以不能靠近房間」、「我是放客廳，運轉會有聲音，下次會選變頻的」，認為雖然價格具有吸引力，但若對聲音較敏感，購買前仍應考慮家中的擺放位置。

除了噪音，也有網友提醒產品的零件耐用度，表示「手把脆弱，斷了壞修要3000元」，建議消費者除了比較售價，也應留意日後維修成本。