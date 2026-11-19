好市多2款藍莓同樣都是510公克，價格卻相差150元，到底差在哪裡？近日有網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」貼出照片發問，指出賣場內「祕魯藍莓」售價249元，「空運智利藍莓」則要價399元，兩者價差高達150元，讓他忍不住好奇問：「差150元差在哪？空運的真的比較甜嗎？」貼文曝光後，立刻引發大批網友熱烈討論。

從原PO分享的照片可見，祕魯藍莓每盒510公克，售價249元；空運智利藍莓同樣也是510公克，但價格來到399元。雖然兩者份量相同，不少網友從外觀觀察後發現，智利藍莓的果實明顯比祕魯藍莓更大顆，也讓不少人好奇，究竟產地與運送方式不同，是否真的會影響口感與價格。

貼文曝光後，不少網友認為空運藍莓價格較高有其道理，直言空運水果通常更新鮮，口感與甜度也相對較佳，「空運的較新鮮」、「399果粉多又甜，一分錢一分貨」、「上禮拜買一盒智利藍莓，品質不錯、有甜又好吃，雖然覺得偏貴」、「兩盒都吃過，智利的最好吃」、「空運好吃又新鮮，我剛買一盒399」、「水果無論什麼我一律買空運」。

不過，另一派網友則認為，價格較低的祕魯藍莓其實表現也不差，甚至有人直言甜度完全不輸智利藍莓，「祕魯的就很好吃了」、「249元每一顆都甜，399元的空運不一定比較好吃」、「249很甜」、「我買祕魯的，好吃」、「祕魯口感還不錯」、「祕魯的有新鮮、有甜、有脆」、「249我吃起來是甜的，另一個反而沒那麼甜」。

還有網友分享，祕魯藍莓雖然顆粒偏小，但整體表現仍具水準，「上週買了祕魯的，顆粒偏小，不過口感脆、微甜，酸度也還可以」。也有人抱持中立看法，認為兩款其實都不錯，「我兩款都吃過，都好吃」。