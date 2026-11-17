50嵐的「阿華田拿鐵」最近在網路上掀起熱烈討論，不少民眾跟風購買，讓店員忙得不可開交。近日一名馬來西亞網友對阿華田拿鐵不太買單，反而大力推薦另一間手搖飲的「可可拿鐵加黑糖珍珠」，直呼純可可粉搭配鮮奶才是熟悉的家鄉味，貼文曝光後吸引上萬人按讚。

原PO在Threads發文表示，近期台灣掀起阿華田拿鐵熱潮，雖然不少人推薦，但身為馬來西亞人，自己更偏愛純可可粉製作的飲品，認為阿華田的味道比不上真正的可可。他分享私藏喝法，就是到烏弄點一杯「可可拿鐵+黑糖珍珠」，純可可搭配鮮奶與黑糖珍珠，喝起來相當濃郁，讓他直呼：「這個才是我馬來西亞喝的那個味！」

貼文曝光後，吸引大批網友認同，「烏弄的可可拿鐵真的夭壽好喝」、「烏弄可可拿鐵可以買，蠻好喝的」、「烏弄的可可拿鐵真的是月經救贖…好喝得要死，真的」、「超愛烏弄的大人可可拿鐵，帶點苦味好好喝呀」、「烏弄的可可拿鐵真的好喝，巧克力不甜膩很醇厚」。

不過也有網友指出，烏弄的缺點是價格稍高，加上門市數量較少，不是每個地方都買得到。另外也有人推薦迷客夏的「法芙娜可可」，認為同樣是巧克力飲品中的強者。

隨著討論持續延燒，烏弄官方小編也親自現身留言區，表示店內可可系列使用法國歌劇純可可粉製作，可可脂含量約22%至24%，帶有微苦及可可果酸香氣，甜味則主要來自黑糖，目前可可拿鐵提供固定甜度及少甜兩種選擇。

50嵐的阿華田拿鐵之所以爆紅是因為一名女網友分享隱藏版喝法，她推薦點購阿華田拿鐵加波霸，再選擇無糖、微冰設定，保證「喝了會很快樂」，這樣的搭配也在社群媒體上引起轟動，不少人紛紛到門市嘗試點購，不過卻也讓店員忙得不可開交。