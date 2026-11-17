好市多（Costco）黑色購物節還沒開跑，熱門零食就搶先降價！近日傳出一款「番茄醬洋芋片」每包現折50元，吸引不少會員搶購。

一名女網友昨（16）日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，前陣子暴紅的亨氏番茄醬口味樂事，竟然在黑五（11月27日）前提前降價，每包現折50元、每人限購4包，讓她興奮直呼：「非常划算，看到文章的人趕快衝了！」

貼文曝光後，不少網友表示，「居然有貨了，之前想買也買不到」、「今天在中和店有看到，大家都人手一袋」、「幸好有限購，不然一下子就沒了嗚嗚」、「這大包裝超級便宜」，也有人提醒，香菜口味同樣有折扣。

網友大推的蕃茄洋芋片，黑五折價50元，580公克從229元殺到179元。圖擷自《今購百科》

不過，也有網友表示，「真心話，不耐吃，除非你是番茄醬狂熱者」、「我個人覺得不好吃」、「香菜比較好吃，這個不會想回購」；但也有網友笑稱「我很喜歡欸，吃下去會充滿問號，但會忍不住一直吃」、「很臭但很好吃」。

好市多2026年黑色購物節將於11月23日至12月6日登場，首度從7天延長為14天。活動期間，黑鑽會員每天上午7時30分可優先入場，金星及商業會員則於上午8時30分入場，數百項優惠商品涵蓋食品、家電及生活用品等類別，黑五優惠商品原則上每卡限購1組、售完為止。