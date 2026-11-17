天氣逐漸轉涼，不少人開始尋找適合冬天喝的熱飲。一名網友分享，逛好市多時發現新上架的「烤地瓜拿鐵」，現場試喝一口就決定整箱帶回家，一箱50包只要399元，平均每包不到8元。消息曝光後引起討論，也有網友大讚地瓜香氣濃郁、口感滑順，甜甜的滋味很適合冬天。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期逛好市多時，發現一款「烤地瓜拿鐵」開放試喝，原本對這款新品的味道感到好奇，沒想到實際喝過後相當喜歡，當場就抱了一整箱回家，直呼「答應我！去好市多看到一定要買」。

貼文一出後，不少買過的會員都大推，紛紛表示「這好喝，打開就能聞到濃郁的烤地瓜香氣，配上滑順拿鐵真的意外很搭」、「買烤地瓜不翻車，加鮮奶的很讚」、「真的有嚇到欸！不是香料味，真的有香香的地瓜味，好喝」、「我一直很喜歡吃烤地瓜的時候搭熱拿鐵，尾韻會有一種微妙的焦糖香氣」、「這個好好喝，我也買了，地瓜味超香的」、「我昨天試喝3杯，真的很香」。

不過，也有部分網友回應「試喝3杯後決定不買了，喝多覺得好甜」、「我當下試喝覺得太甜」、「我覺得他的甜度有台南甜」。

事實上，好市多不論熟食或冷凍食品，其品質和價格都受到消費者肯定。本站曾報導，一名網友分享，好市多一款「冷凍韓式起司脆薯熱狗」標榜「韓國熱門街頭美食」，熱狗的外層還鋪滿大塊的馬鈴薯丁，酥脆外皮包覆著摩佐拉起司，只要用微波爐、氣炸鍋或烤箱加熱就可以享用，讓他相當好奇到底好不好吃？

對此，不少品嘗過的人都稱讚，「非常好吃，特價必買」、「買過一次，算好吃」、「小孩愛吃，已回購多次」、「好吃，回購二次」、「很好吃…已回購N次」、「特價必囤」；不過也有人抱怨尺寸太小支，「有一次買裡面大小支差很多」、「好吃，只是很小支」。