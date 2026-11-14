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萊爾富一款69元冷凍食品爆紅！老饕讚不絕口：皮厚餡多又多汁

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期在萊爾富購買一款水餃，大讚水餃尺寸大、內餡飽滿，咬下還帶有湯汁，相當美味。示意圖／萊爾富提供
一名網友分享，近期在萊爾富購買一款水餃，大讚水餃尺寸大、內餡飽滿，咬下還帶有湯汁，相當美味。示意圖／萊爾富提供

超商冷凍食品選擇越來越豐富，一名網友分享，近期在萊爾富購買一款水餃，大讚水餃尺寸大、內餡飽滿，咬下還帶有湯汁，相當美味。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期在萊爾富購買「助己滾」高麗菜豬肉冷凍水餃，每包20顆售價69元，平均一顆約3.5元。買回家料理後，水餃表現出乎意料，口感皮厚餡多、鮮美多汁，讓他直呼「萊爾富已經是超商食品界的神了」。

貼文一出後，不少網友都表示「這好吃，今天剛衝去買，萊爾富店員還跟我說，團購10包的話每包只要60！」、「今天有去買1包煮來吃，還不錯喔！餡料比市面上一些冷凍水餃多，也有汁」、「今晚跟風買了助己滾，一家三口吃，皮很厚，真的很好吃耶！」、「剛去買了，內餡不錯，但皮有點厚要多煮一下」、「好吃無話可說 這個價位跟口味 誠意滿滿」、「加蒜頭真的絕了 看起來超多汁」。

台灣超商數量頻繁，當中以7-11跟全家市占率分居一、二名，萊爾富則在後面緊緊追趕。本站曾報導，一名網友分享，感覺萊爾富出現變化，不僅門面改變，員工素質也變高，商品也多了不少優惠，例如茶葉蛋比小七便宜1元；遇到優惠時，大杯拿鐵只要29元，自備環保杯還能更便宜，算是四大超商中最划算的。

對此，網友回應「咖啡都會買一送一，半價超便宜」、「店家數太少，不然咖啡優惠蠻吸引人的」、「萊爾富滿多CP值高又好吃的東西」、「茶葉蛋真的划算」、「不得不說咖啡屌打7-11、全家」、「我常喝萊爾富的果昔，不知道有沒有人聽過，我都不加額外的糖」。

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