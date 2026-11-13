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好市多1款冷凍食品超誘人 老饕力推：已回購多次了

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多上架一款冷凍韓式熱狗，不少品嘗過的人都大讚很好吃。 聯合報系資料照
好市多上架一款冷凍韓式熱狗，不少品嘗過的人都大讚很好吃。 聯合報系資料照

好市多不論熟食或冷凍食品，其品質和價格都受到消費者肯定。有網友日前發現一款冷凍的韓式熱狗，和台灣常見的熱狗相比，不僅造型不同，口味也特殊，因此好奇到底好不好吃？貼文一出引起不少老饕熱議，多數品嘗過的人都一致推薦。

原PO在臉書「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」分享這款熱狗，他說在現場觀察其實拿的人很少，不免好奇這款熱狗吃起來口感有比之前的起司熱狗好吃嗎？

從原PO分享的照片看到，這款品名為「冷凍韓式起司脆薯熱狗」1份重量90公克，1袋裡面有8入，售價379元，標榜「韓國熱門街頭美食」。熱狗的外層還鋪滿大塊的馬鈴薯丁，酥脆外皮包覆著摩佐拉起司，只要用微波爐、氣炸鍋或烤箱加熱就可以享用。

貼文一出，不少品嘗過的人都稱讚，「非常好吃，特價必買」、「買過一次，算好吃」、「小孩愛吃，已回購多次」、「好吃，回購二次」、「很好吃…已回購N次」、「特價必囤」；不過也有人抱怨尺寸太小支，「有一次買裡面大小支差很多」、「好吃，只是很小支」。

其實好市多的熟食區裡，熱狗也是許多消費者喜愛的食品，《聯合新聞網》曾報導過，有網友好奇熟食區裡哪一種產品CP值最高？不少會員也都點名是熱狗，直言熱狗價格比較便宜，又可以喝飲料喝到飽，算是當中CP值最好的選擇。

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