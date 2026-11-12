好市多巧克力吃半包「開心果零入袋」！她氣喊太過分 網友：買了個寂寞

好市多（Costco）販售不少進口零食，是許多民眾採買零食的熱門選擇。不過，近日有一名女網友抱怨，自己特地為了開心果口味，購買一大包綜合巧克力，沒想到吃掉將近半包，竟然連一顆開心果巧克力都沒吃到，讓她相當傻眼。貼文曝光後引發熱議，不少網友也表示遇到相同情況，直呼「買了個寂寞」。

一名女網友近日在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」發文抱怨，自己購買了一包綜合含餡松露造型巧克力，原本期待能吃到其中的開心果口味，沒想到拆開多顆巧克力後，始終不見綠色內餡的蹤影，讓她忍不住發文詢問，是否有其他消費者也遇到相同情況。

原PO無奈表示，「所有包裝顏色都拆過了，整包都快吃一半了，一顆綠色都沒有，十分過分！」她更透露，當初就是看到包裝上有開心果口味才決定購買，如今卻遲遲吃不到最期待的口味，讓她難過直呼「超級過分，其實我是看到綠色的才想買」。

據《今購百科》商品資訊，這款「WITOR’S綜合含餡松露造型巧克力」來自義大利，每包重達1公斤，售價569元。商品採獨立包裝，口味包含開心果流餡牛奶巧克力、榛果脆穀物牛奶巧克力，以及牛奶風味脆穀物牛奶巧克力等，方便消費者保存與分享。

貼文曝光後引發不少網友共鳴，有人表示「+1沒半顆！為了開心果而買」、「我也是啊！吃快完了沒一顆綠內餡」、「我也在找包裝上的綠色，也是因為這個才買，結果各顏色吃1顆，還是沒有」，還有人忍不住吐槽「買了個寂寞」、「為了開心果，結果不開心」。

對於原PO的遭遇，也有網友建議直接向好市多反映或辦理退貨，紛紛留言「這不算奧客，是產品有瑕疵」、「很瞎欸，跟客服反映」、「我的話會去退」、「你看起來超氣，退了吧！包裝不實」，認為既然商品標示有開心果口味，消費者卻始終吃不到，確實容易產生落差。

不過，也有消費者分享不同經驗，表示自己曾吃到開心果口味，但覺得味道普通，「有拆到一個」、「綠色吃起來還好，這樣有沒有比較欣慰一點」，甚至有人笑稱，自己曾在義大利買過整包開心果口味的巧克力，結果反而覺得不好吃。另有網友建議，這款巧克力冷藏後口感更佳，因為放在室溫下容易太軟。