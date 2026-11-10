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好市多空氣清淨機限時折扣 會員驚喜現折2100元：一次搬三台

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多不時推出商品優惠，吸引會員趁特價入手。聯合報系資料照
美式賣場好市多不時推出商品優惠，吸引會員趁特價入手。聯合報系資料照

美式賣場好市多不時推出商品優惠，吸引會員趁特價入手。一名網友分享，近期逛好市多時，發現一款空氣清淨機降價2100元，原價8999元、特價只要6899元，現場甚至有人一次搬走兩台，打算放在孩子的房間使用，讓他直呼優惠相當有吸引力。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期到好市多補貨時，發現一款「Honeywell空氣清淨機」正在促銷，原價8999元、特價只要6899元，不僅適用坪數大，風量也相當充足，價格甚至比上一次特價更低，推薦有需求的會員把握機會。

貼文一出後，不少會員都表示「除臭真的很強！之前常被我家狗的屎尿味熏到頭痛，用了之後就好很多」、「我家也用這台，偵測異味反應很快，放個屁也馬上變紅燈」、「清空氣跟去狗味滿不錯的，早上起來鼻子順很多」、「尤其最近早晚溫差大，鼻子真的凍抹條，沒開不行」、「這價格可以買到CADR 500以上真的滿狂的」、「現省兩千一，差很多欸」、「網上賣到破萬，好市多也太殺了」、「這兩天看大家推薦也去搬一台了」。

不過，也有網友提醒「這台硬傷是不好清」、「耗材更換好像滿花錢的」、「高速運轉時會有點吵」、「不能用WiFi操作」。

事實上，好市多年度黑色購物節即將於11月23日至12月6日登場，本站報導，今年首度將促銷檔期延長至兩周，更特別的是，歷年黑五活動期間提前至上午8時開門，今年黑鑽會員每天上午7時30分即可優先入場，金星及商業會員則於上午8時30分開放入場。

空氣清淨機 折扣 好市多

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