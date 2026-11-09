好市多牛絞肉「外紅內灰」嚇壞她！網友秒解答：被問過100次

不少民眾到好市多（Costco）採買生鮮肉品，回家後卻可能發現肉的顏色與想像中不同。近日一名女網友分享，自己剛從好市多買回一盒牛絞肉，翻開後發現，裡面的肉色偏灰褐色，與外層鮮紅色的肉形成明顯對比，讓她擔心是否買到不新鮮的肉品。照片曝光後，釣出大批網友解答，指出這其實與牛肉「缺氧」有關，而好市多官網也曾對類似情況作出說明。

好市多牛絞肉「外紅內灰」！她嚇壞求問正常嗎

一名女網友在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」貼出照片，並發文詢問「請問牛肉這樣的顏色有正常嗎？剛剛才從好市多買回來的」。

從照片中可見，原PO購買的牛絞肉表面呈現鮮紅色，但翻開肉塊後，內部卻是明顯較深的灰褐色，與一般消費者印象中鮮紅的牛肉顏色有所不同，也讓她懷疑肉品是否已經變質。

網友一看秒解答！竟是牛肉「缺氧」惹的禍

貼文曝光後，立刻引發熱議，不少網友一眼就認出這是牛肉常見的變色情況，紛紛留言「缺……氧」、「牛肉缺氧的顏色」、「大概在這個社團被問過一百次的問題」、「好久沒看到有人問了」。

還有人分享，好市多賣場內其實已經針對牛肉顏色變化設置提醒告示，表示肉品接觸空氣後，顏色可能恢復鮮紅，留言「好市多現在在牛肉櫃都會貼宣導文字，缺氧現象，接觸空氣一下就正常了」、「正常喔！現在好市多冷藏肉的告示牌會額外放一塊看板，有提醒肉氧化問題了」。

不過，仍有網友對肉品顏色感到疑惑，有人認為應直接退貨，另有網友歪樓關心大包裝的份量，笑問「倒是覺得這一大坨要怎麼吃完！？」

為何牛肉外紅內灰？好市多官方揭變色原因

事實上，牛肉顏色深淺與其中的「肌紅蛋白」（Myoglobin）及氧氣接觸情況有關。當牛肉表面接觸空氣時，肌紅蛋白與氧氣結合，形成呈現鮮紅色的氧合肌紅蛋白；至於堆疊在內部的絞肉，由於不容易接觸氧氣，便可能呈現較深的暗紅色或灰褐色。

根據好市多官網常見問答說明，冷藏牛肉多採真空密封包裝，在缺氧環境下，肌紅蛋白可能使肉色呈現暗紅或褐紫色。拆封後接觸空氣，約15至30分鐘，肉色可能逐漸恢復成較鮮明的紅色。

美國農業部食品安全檢驗局（USDA FSIS）也指出，包裝牛絞肉外層鮮紅、內部呈現灰褐色，可能是因為氧氣無法充分接觸內層所致，這種顏色差異本身並不代表肉品已經腐敗。

牛絞肉變灰還能吃？出現3種異狀要注意

不過，牛肉變色不一定代表腐敗，也不等於所有變色的肉品都能安心食用。美國農業部提醒，除了觀察顏色，還應留意肉品是否出現異常氣味、黏滑觸感或大範圍變色等情況。

若牛肉出現明顯酸臭、腐敗異味，或摸起來黏膩、滑溜，甚至整包肉都已變成灰褐色，就應提高警覺，不宜貿然食用。

此外，肉品是否安全也與保存溫度、保存時間及包裝狀態有關，不能僅憑顏色、氣味或觸感判斷。尤其牛絞肉經過絞碎加工，細菌可能分布於肉品內部，料理時應充分加熱，建議中心溫度至少達攝氏71度，降低食品安全風險。

因此，下次購買牛絞肉若發現內部顏色偏灰，先別急著認定是壞掉，但若有異味、黏滑或保存不當等疑慮，仍應停止食用，並向業者反映確認。