快訊

直搗最綠票倉！石舫亘與江啟臣妻劉姿伶合體拜票 蔣萬安「另類同框」

美國期中選舉／共和黨連失2州！民主黨38年首奪德州參院席次

空軍岡山基地T-34教練機「海豚跳」傳重落地 起落架受損跑道關閉

聽新聞
0:00 / 0:00

超商「1飲料」這樣喝太神！隱藏特調曝光 一票人喊：相見恨晚

聯合新聞網／ 綜合報導
7-ELEVEN抹茶拿鐵加1份濃縮咖啡成超商隱藏新喝法，網友實測後評價兩極。 示意圖／AI生成
7-ELEVEN抹茶拿鐵加1份濃縮咖啡成超商隱藏新喝法，網友實測後評價兩極。 示意圖／AI生成

超商飲料又有新喝法！近日有網友在Threads分享，將抹茶拿鐵加入一份濃縮咖啡，意外調出讓人驚豔的風味，不少人實際跟著嘗試後也給出好評，直呼抹茶香與咖啡香融合得恰到好處，喝起來不苦澀，甚至有人後悔太晚發現這款搭配，讓這杯超商特調迅速爆紅、引起熱議。

一名網友表示，看到其他人推薦後，立刻到門市購買抹茶拿鐵，再額外加入一份濃縮咖啡，原本只是抱著嘗鮮心態，沒想到喝了一口大感驚艷，狂讚好喝。另一名網友也分享相同喝法，表示自己過去並不是特別喜歡抹茶，但這次嘗試後完全改觀，抹茶的茶香、奶香與咖啡的醇厚氣息彼此融合，既有層次又不會太苦，還笑稱發明這種喝法的人根本是「City cafe咖啡大師」。

這款喝法曝光後，讓不少網友躍躍欲試，有人表示，「昨天看到就去買一杯喝，驚為天人」、「加了濃縮讓甜味下降，熱的也很好喝」、「超級好喝，整杯喝完也不會很膩」，但也有另一派人認為「就真的沒有那麼好喝…到底…」、「個人覺得去超商買這個蠻浪費錢的」、「還沒試的，相信我先不用試了！已被騙嘗鮮的+1」。

至於這杯抹茶拿鐵加濃縮咖啡要花多少錢？依照原價計算，7-ELEVEN抹茶拿鐵一杯75元，再加購15元的濃縮咖啡，合計90元。不過，有網友分享另一種省錢方式，可以透過LINE禮物購買電子票券，以優惠價50元兌換抹茶拿鐵，再加上15元濃縮咖啡，整杯只要65元，等於比原價便宜25元，多了一種省荷包的選擇。

飲料 超商 抹茶 咖啡

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

為何替壞人辯護？律師揭殘酷現實：好人砍價還分期、搞消失

不少人對律師的印象是，只要付得起委任費用，不論當事人是好人還是壞人，律師都會出面辯護，對此，律師王至德近日就在臉書發文，分享法律業界不為人知的現實面。他指出部分涉及詐騙或犯罪集團的人，因為資金取得容易，請律師時反而願意支付高額費用，甚至主動加價、一次付清；相較之下，一般民眾經濟能力有限，不僅可能要求砍價、分期付款，甚至官司打贏後還可能直接失聯，貼文也引發網友熱議。

挑戰近3倍體重！正妹健力賽「硬舉192kg」雙腿狂抖當場漏尿 1句話霸氣反擊酸民

挑戰體重近3倍極限！正妹硬舉192公斤雙腿劇烈狂震，下半身突發意外瞬間失控，全場畫面瘋傳引發兩極論戰。當酸民譏諷難堪時，她卻主動公開影片，用一句話反轉全網輿論⋯

台灣同志平權地標！西門町彩虹斑馬線曾突然消失 2025 年重新亮相

西門町「6號彩虹」斑馬線象徵多元友善，曾因風吹日曬剝落於7月8日拆除，2025年8月重新塗裝並調整「TAIPEI」字樣方向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。