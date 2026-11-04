超商「1飲料」這樣喝太神！隱藏特調曝光 一票人喊：相見恨晚

超商飲料又有新喝法！近日有網友在Threads分享，將抹茶拿鐵加入一份濃縮咖啡，意外調出讓人驚豔的風味，不少人實際跟著嘗試後也給出好評，直呼抹茶香與咖啡香融合得恰到好處，喝起來不苦澀，甚至有人後悔太晚發現這款搭配，讓這杯超商特調迅速爆紅、引起熱議。

一名網友表示，看到其他人推薦後，立刻到門市購買抹茶拿鐵，再額外加入一份濃縮咖啡，原本只是抱著嘗鮮心態，沒想到喝了一口大感驚艷，狂讚好喝。另一名網友也分享相同喝法，表示自己過去並不是特別喜歡抹茶，但這次嘗試後完全改觀，抹茶的茶香、奶香與咖啡的醇厚氣息彼此融合，既有層次又不會太苦，還笑稱發明這種喝法的人根本是「City cafe咖啡大師」。

這款喝法曝光後，讓不少網友躍躍欲試，有人表示，「昨天看到就去買一杯喝，驚為天人」、「加了濃縮讓甜味下降，熱的也很好喝」、「超級好喝，整杯喝完也不會很膩」，但也有另一派人認為「就真的沒有那麼好喝…到底…」、「個人覺得去超商買這個蠻浪費錢的」、「還沒試的，相信我先不用試了！已被騙嘗鮮的+1」。

至於這杯抹茶拿鐵加濃縮咖啡要花多少錢？依照原價計算，7-ELEVEN抹茶拿鐵一杯75元，再加購15元的濃縮咖啡，合計90元。不過，有網友分享另一種省錢方式，可以透過LINE禮物購買電子票券，以優惠價50元兌換抹茶拿鐵，再加上15元濃縮咖啡，整杯只要65元，等於比原價便宜25元，多了一種省荷包的選擇。