一支只要7元！網推「文具界神筆」比萬寶龍好寫 郵局也在用

原子筆款式百百種，價格從平價到高檔都有，但好不好寫不一定與價格成正比。一名網友分享，自己試過不少品牌的原子筆，直到發現一款平價筆後才終於找到心目中的「神筆」，不僅書寫滑順、不容易斷水，3支只要21元，平均一支僅7元，甚至比過去用過的萬寶龍、Cross還好寫，讓他直呼就算不小心摔到也不心疼。

這名網友在社群平台「Threads」表示，文具店販售的「KOTO128德國低碳油筆」，筆身採透明設計，與常見的不透明白色筆身不同，價格也相當親民，3支售價21元。他指出過去從事業務工作時，曾使用過萬寶龍、Cross等品牌的筆，但實際書寫感受，都不如這款平價原子筆順手，直呼「摔到也不痛不癢，寫起來真的很順！」

貼文一出後，多數網友都大讚「郵局櫃檯也是用這筆，借用嚇到，馬上買了一盒」、「好用！摔筆不會斷水，也不會寫一寫溢墨」、「這支真的超好寫！工作關係需要寫字，真的已經遇到過很多客人問我筆在哪裡買的」、「這支真的好寫，顏色飽和清晰，不管什麼紙質寫起來都很滑順，也不容易筆畫收尾的時候一坨墨，重點便宜」、「真的好寫，為了考試我買了兩盒，寫沒兩支就上榜了」、「這支真的很好寫，個人覺得比OB還要好寫」、「這真的是萬用筆，超好寫」。

不過，也有部分網友指出「缺點是用到水會糊，不然真的很好寫」、「這支最大的缺點：夾子太短」、「缺點是筆身脆弱容易被壓壞」。

而在台灣隨處可見的平價文具，出了國竟「身價飆漲」！本站曾報導，一名在英國倫敦留學的台灣學生分享，自己在當地的文具店閒晃時，意外發現台灣常見的日本品牌「百樂（PILOT）原子筆」售價竟高達5.19英鎊，換算成新台幣約要價221元，讓他忍不住直呼「被價格嚇到」。

對此，許多過來人表示，日系文具運往歐洲需面臨長途海運、進口關稅以及高額的增值稅（VAT），各層批發通路堆疊後，終端售價自然水漲船高。在亞洲被視為大眾消耗品的原子筆，在西方市場常被列為特色進口文具專櫃販售，加上英國近年物價通膨高居不下，使得日常筆類的定價更顯高昂。