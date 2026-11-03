快訊

419人受害！永豐銀客戶遭自動轉帳 金管會：永豐已全數返還4千多萬

胡錦頂著「豔星封號」嫁新聞主播顧安生 相守40年走過生死關頭

驚傳客戶帳戶遭臉部掃描自動盜轉 永豐銀行：因系統程式異常

聽新聞
0:00 / 0:00

一支只要7元！網推「文具界神筆」比萬寶龍好寫 郵局也在用

聯合新聞網／ 綜合報導
原子筆款式百百種，價格從平價到高檔都有，但好不好寫不一定與價格成正比。示意圖。聯合報系資料照
原子筆款式百百種，價格從平價到高檔都有，但好不好寫不一定與價格成正比。示意圖。聯合報系資料照

原子筆款式百百種，價格從平價到高檔都有，但好不好寫不一定與價格成正比。一名網友分享，自己試過不少品牌的原子筆，直到發現一款平價筆後才終於找到心目中的「神筆」，不僅書寫滑順、不容易斷水，3支只要21元，平均一支僅7元，甚至比過去用過的萬寶龍、Cross還好寫，讓他直呼就算不小心摔到也不心疼。

這名網友在社群平台「Threads」表示，文具店販售的「KOTO128德國低碳油筆」，筆身採透明設計，與常見的不透明白色筆身不同，價格也相當親民，3支售價21元。他指出過去從事業務工作時，曾使用過萬寶龍、Cross等品牌的筆，但實際書寫感受，都不如這款平價原子筆順手，直呼「摔到也不痛不癢，寫起來真的很順！」

貼文一出後，多數網友都大讚「郵局櫃檯也是用這筆，借用嚇到，馬上買了一盒」、「好用！摔筆不會斷水，也不會寫一寫溢墨」、「這支真的超好寫！工作關係需要寫字，真的已經遇到過很多客人問我筆在哪裡買的」、「這支真的好寫，顏色飽和清晰，不管什麼紙質寫起來都很滑順，也不容易筆畫收尾的時候一坨墨，重點便宜」、「真的好寫，為了考試我買了兩盒，寫沒兩支就上榜了」、「這支真的很好寫，個人覺得比OB還要好寫」、「這真的是萬用筆，超好寫」。

不過，也有部分網友指出「缺點是用到水會糊，不然真的很好寫」、「這支最大的缺點：夾子太短」、「缺點是筆身脆弱容易被壓壞」。

而在台灣隨處可見的平價文具，出了國竟「身價飆漲」！本站曾報導，一名在英國倫敦留學的台灣學生分享，自己在當地的文具店閒晃時，意外發現台灣常見的日本品牌「百樂（PILOT）原子筆」售價竟高達5.19英鎊，換算成新台幣約要價221元，讓他忍不住直呼「被價格嚇到」。

對此，許多過來人表示，日系文具運往歐洲需面臨長途海運、進口關稅以及高額的增值稅（VAT），各層批發通路堆疊後，終端售價自然水漲船高。在亞洲被視為大眾消耗品的原子筆，在西方市場常被列為特色進口文具專櫃販售，加上英國近年物價通膨高居不下，使得日常筆類的定價更顯高昂。

郵局 原子筆 價格 文具店

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

經常缺貨！超商1款鮮食爆紅 網讚用料實在：可連吃5天

百元鈔快變「銅板」！網曝3美食漲價最有感 逾10萬人爆共鳴

百貨公司關東煮170元！科學麵驚見「富人價」 他哭：平民吃不起

不如住飯店！他見懶人露營「2人1帳1.68萬元」嚇壞 網嘆：有錢才國旅

相關新聞

50嵐隱藏版喝法爆紅 店員揭「製作地獄」求饒：改點別的

50嵐阿華田拿鐵加波霸、無糖微冰喝法爆紅，獲6.8萬人按讚；店員稱粉末難溶、器具難洗，喊話改點其他飲品。

台南獨占「美食之都」名號？ 網驚呼1地完全沒輸：價格更親民

網友認為嘉義美食不輸台南，雞肉飯、砂鍋魚頭與夜市小吃價格更親民，惟嘉義人低調少宣傳，未獲「美食之都」稱號。

台北市長辯論會掀回憶殺！網挖2018年經典片段 齊推這件事最難忘

2026年台北市長候選人電視辯論會近日登場，蔣萬安在會中以1分鐘連續提出9個問題，以及沈伯洋談都市更新時提出的「陪伴」理念，都成為討論焦點。對此，一名網友看完辯論後，想起2018年台北市長候選人辯論會，當年柯文哲、丁守中、姚文智、李錫錕及吳萼洋5人的發言至今仍讓人印象深刻，尤其吳萼洋當場高歌、推廣蜂蜜檸檬的畫面，更被他形容是難忘的經典片段。

一支只要7元！網推「文具界神筆」比萬寶龍好寫 郵局也在用

網友大推「KOTO128德國低碳油筆」，3支21元、書寫滑順，甚至稱比萬寶龍好寫；郵局櫃檯也使用，但有人提醒遇水會糊。

千元鈔找開後就容易花光？她曝日常開銷 全網爆共鳴

女網友分享千元鈔找開後，買東西、吃飯等日常開銷很快見底，引發網友熱議，直呼物價上漲讓百元鈔更不耐花。

家人登記「交通零違規抽獎」後全收到罰單 巧合竟釣出一票同路人

多名網友分享登記交通零違規抽獎後收到罰單，引發是否與活動相關討論；公路局推出活動鼓勵機車族零違規、零肇事，吸引近170萬人參加。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。