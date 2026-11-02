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好市多試吃出現「神品項」會員一喝驚呼：希望常駐

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從沒想過！好市多試吃出現「神品項」會員一喝驚呼：天花板等級

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多賣場試吃驚見礦泉水，因新奇又實用在網路掀起討論。本報資料照片
好市多賣場試吃驚見礦泉水，因新奇又實用在網路掀起討論。本報資料照片

美式賣場好市多提供多樣商品試吃，讓會員採買時能搶先品嘗不同食品，不過近日有民眾發現，賣場試吃品項竟然出現礦泉水，讓他忍不住大讚是「好市多試吃天花板」。貼文曝光後至今快破百萬次點閱，也引起網友熱議。

一名網友1日在Threads分享，逛賣場時看到工作人員將台塩海洋微礦水倒入紙杯，放在紅色托盤上供會員取用，特別的試喝品項引發討論。

不少人認為這項試吃安排相當貼心，「每次逛好市多都不知道為什麼超渴，真的是給到人上人」、「水真的要試喝，有的水喝起來超生…不知道有沒有人懂」、「剛喝，希望這試吃可以常駐，逛累口渴可以喝」、「逛完的戰績是一人五杯」。

還有人留言分享心得，「應該是唯一沒人排隊的試吃」、「台鹽的水最好喝，不服來辯」、「明明是花錢辦的會員，有時候就覺得試吃越來越少，尤其是牛肉根本就是排不到」、「看到天花板，我沉默了」、「希望阿姨下次沖試喝咖啡可以用礦泉水」、「零競爭、零等待，CP值最高的一攤」。

美食部落客「Fuji吃貨玩樂無限公司」曾分享一段好市多相關短片，發現臨近閉店前店員們會熱情呼喊各種試吃，令他訝異的是，所有試吃品分量都超大，是白天的兩倍以上。對此，有前員工出面解釋，之所以有這項「德政」，是為了讓不能過夜的食物不被浪費，所以才會有這種感覺。

好市多 試吃 賣場 礦泉水 紙杯

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