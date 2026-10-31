經常缺貨！超商1款鮮食爆紅 網讚用料實在：可連吃5天

看準外食族對價格與飽足感的需求，超商持續推出平價餐點搶攻市場。一名網友分享，在全家便利商店發現一款新口味義大利麵，原本只是想買來嚐鮮，沒想到吃過後相當驚豔，尤其蝦子尺寸大、蒜香濃郁，整體表現超出預期，讓他忍不住大讚「果然買對了」，直呼難怪貨架上只剩最後一盒。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期在全家冷藏架上看到一盒「義式蒜香鮮蝦義大利麵」，便決定嚐鮮買回家試吃，沒想到一吃就愛上，認為蝦子大隻、口感滿足，濃郁蒜香也相當開胃。

貼文一出後，不少買過的網友都大推，紛紛表示「蝦子很可以，不是彈跳蝦」、「連續五天都吃它當午餐」、「吃起來非常夠味」、「這個真的有好吃」、「難怪我剛剛看沒了，原來最後一盒被你買走」、「我晚上才吃耶，滿香的」。

不過，也有部分網友回應「好吃，但是有點不飽」、「不太好買」、「蝦子新鮮好吃，但麵條不太行」。

事實上，許多人習慣到超商來解決三餐。本站曾報導，一名網友分享，近期買了7-11的「TOMMI香醬牛肉蛋炒飯」，標榜吃得到「極炙鍋氣」，一開始覺得很唬爛，不相信微波食品可以做出鍋氣，沒想到吃完後極為訝異，還直呼「不管這個炒飯到底怎麼做的，每次看到都要用新台幣下架它」。

對此，不少老饕也力推，回應「這款真的有香！微波的時候就聞到了」、「我第一次吃也有嚇到， 超商炒飯現在這麼強喔」、「我同事有吃，說很不錯」、「7-11炒飯真的好吃」、「別的先不說，這款真的不油」。