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好市多開賣北海道熱銷餅乾！網讚「好吃到驚為天人」 但有1致命缺點

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多近日上架一款日本北海道知名熱門餅乾，不少哈日族大讚不用跑到北海道也能買到了。 聯合報系資料照
好市多近日上架一款日本北海道知名熱門餅乾，不少哈日族大讚不用跑到北海道也能買到了。 聯合報系資料照

台灣人愛到日本旅遊，對於日本的美食、伴手禮也相當喜愛，如今不用遠赴重洋，在台灣的好市多也找得到。有網友發現好市多竟然上架北海道札幌農學校的牛奶餅乾，讓他相當訝異，不少人也表示這款餅乾非常好吃，但缺點就是很容易碎掉。

原PO在Threads發文表示，日前才收到朋友從日本帶回來的札幌農學校牛奶餅乾，沒想到隔幾天到好市多就看到這款餅乾上架，就連旅遊美食部落客「跟著湯姆仕吃喝玩樂」也在臉書粉團分享這款好市多新品。

湯姆仕說這款餅乾在東京、大阪等大城市都不太好買到，得要到北海道特產店才找得到。自己兩年前到北海道旅遊時品嘗過，當時覺得超好吃，沒想到如今竟然在台灣的好市多看到，感到相當驚喜。

不少老饕看了也大讚，「這個真的超級無敵好吃，朋友從日本帶回來給我的時候還碎掉，那時候我很嫌棄，殊不知吃一口驚為天人」、「在北海道機場有賣現做的，超級好吃」、「這我超愛的，下次去好市多要搬兩盒回家」、「不用飛日本就能解饞，這個消息對嘴饞的人也太友善了」、「聽說札幌農學校的商品都很好吃」。

不過不少人抱怨雖然好吃，但是容易碎，「這個超容易碎掉的，不建議買來送人，自己吃就好」、「好吃，但餅乾體很容易摔裂」、「這個可能在運送中就都碎了，明明很小心地包起來，帶回國大概超過一半都還是碎的，但非常的好吃」。

好市多 北海道 大阪

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