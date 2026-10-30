她力推丹丹漢堡1品項超好吃「若不見了我會哭」 一票老饕點頭：每去必點

「丹丹漢堡」對南部人來說地位如同麥當勞、肯德基，所販售的品項也獨具特色。有一名女網友大讚丹丹漢堡的香酥米糕特別好吃，甚至直言這項產品絕對不能不見，否則自己真的會哭。貼文一出也掀起熱議，一票老饕也點頭認同，直呼米糕真的是丹丹的極品。

原PO在Threads發文表示，第一次吃到香酥米糕時驚艷到瞳孔放大，雖然其他的品項也都很美味，但米糕成為她心中的第一名，甚至還說若要選一個不能不見的品項，一定是米糕，「如果米糕不見，我真的會哭給你看」，她也建議還沒品嘗過的人趕快去嘗鮮。

貼文也釣出一堆喜歡米糕的同好，「一定要加附的醬油膏配著吃，重口味愛好者」、「跟頂呱呱不能沒有呱呱包一樣」、「愛米糕+1，上次去南部還順便多買幾根回來冷凍+氣炸」、「米糕真的超好吃！每去必吃，每次都推薦身邊的人吃」、「米糕沾他的醬，極品！沒米糕我可能少吃很多丹丹」、「買回家氣炸，會發現新世界」、「雖然油的要命，但是超好吃」、「我都為了米糕吃丹丹」、「看到有其他縣市的人來吃丹丹沒點米糕，會覺得他白來了」。

還有老饕推薦丹丹漢堡的超長熱狗，「最近愛上可樂餅⋯熱狗絕對要點」、「身為居住區域有兩間丹丹的住民，米糕吃膩了，最近愛超長熱狗」、「其實我偏愛他的超長熱狗，一定要加胡椒粉跟番茄醬」、「超長熱狗才是極品」、「超長熱狗跟米糕一定要配一組」。