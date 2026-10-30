聽新聞
0:00 / 0:00
好市多科克蘭牛乳輸了？網一比價驚「義美更划算」 會員仍支持原因曝
一名網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文表示，過去一直覺得科克蘭牛乳便宜又大容量，但如今比較後，發現義美鮮乳似乎更有價格優勢。根據賣場價牌顯示，兩款牛乳價格相同，義美總容量為4公升，科克蘭則是3.78公升，也讓精打細算的消費者開始重新考慮購買選擇。
貼文曝光後，引來不少會員分享購買經驗，有人認為既然價格相同，現在到好市多都會直接選義美，直言「同樣價錢，義美4公升，科克蘭3.78公升」。
不過，也有消費者認為，兩款牛乳不能只看價格和容量，保存期限才是選擇關鍵。有網友表示，「科克蘭我可以一次買8罐回家喝一個月。義美保存期限太短了」。也有人直言，自己在意的就是保存期限，因此仍會選擇科克蘭。
至於口味方面，網友看法也不一致。有人覺得義美比較好喝，也有人認為科克蘭喝起來奶味較淡，甚至形容喝完後口中有油膩感；但也有消費者認為，購買牛乳還是得依個人喜好決定。
此外，還有網友提出不同省錢方式，認為若單純追求價格優惠，不妨比較全聯的分批取貨方案，未必一定要在好市多購買。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。