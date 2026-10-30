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好市多科克蘭牛乳輸了？網一比價驚「義美更划算」 會員仍支持原因曝

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發現好市多販售的義美鮮乳比科克蘭牛乳更有價格優勢。聯合報系資料照
網友發現好市多販售的義美鮮乳比科克蘭牛乳更有價格優勢。聯合報系資料照

一名網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文表示，過去一直覺得科克蘭牛乳便宜又大容量，但如今比較後，發現義美鮮乳似乎更有價格優勢。根據賣場價牌顯示，兩款牛乳價格相同，義美總容量為4公升，科克蘭則是3.78公升，也讓精打細算的消費者開始重新考慮購買選擇。

貼文曝光後，引來不少會員分享購買經驗，有人認為既然價格相同，現在到好市多都會直接選義美，直言「同樣價錢，義美4公升，科克蘭3.78公升」。

不過，也有消費者認為，兩款牛乳不能只看價格和容量，保存期限才是選擇關鍵。有網友表示，「科克蘭我可以一次買8罐回家喝一個月。義美保存期限太短了」。也有人直言，自己在意的就是保存期限，因此仍會選擇科克蘭。

至於口味方面，網友看法也不一致。有人覺得義美比較好喝，也有人認為科克蘭喝起來奶味較淡，甚至形容喝完後口中有油膩感；但也有消費者認為，購買牛乳還是得依個人喜好決定。

此外，還有網友提出不同省錢方式，認為若單純追求價格優惠，不妨比較全聯的分批取貨方案，未必一定要在好市多購買。

好市多 科克蘭 義美 Costco 價格

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