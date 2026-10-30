超商咖啡哪款最多人討論？十大人氣類型出爐 拿鐵奪冠、濃萃擠進前三

每天早上來一杯香醇咖啡，幾乎成了不少人的日常儀式。無論是需要一口喚醒腦袋的濃郁美式、奶香滑順的療癒拿鐵，還是想換換口味的特色咖啡，走進超商面對琳瑯滿目的選擇，「今天到底喝哪杯？」也變成每天令人糾結的小小選擇題。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出超商十大咖啡種類排行榜，究竟美式與拿鐵誰更受歡迎？又有哪些品項默默殺進前十名？一起來揭曉網友最常討論的超商咖啡類型！

No.1 招牌拿鐵

翻攝FB／7-ELEVEN

翻攝FB／7-ELEVEN

超商咖啡人氣冠軍揭曉！「招牌拿鐵」拿下網路討論聲量第一名，滑順奶香與醇厚咖啡風味兼具，成為不少消費者日常喝咖啡的熱門選擇。對於喜歡奶香柔和、口感順口，又希望保留咖啡醇香的人來說，拿鐵是不少人熟悉的選項。社群上也經常可見網友分享四大超商拿鐵的飲用心得：「我喜歡喝小七的拿鐵，每天一定要來一杯」、「萊爾富的拿鐵我很喜歡，奶味重不輸全家」，還有人指出OK超商莊園拿鐵「尾韻香醇不過苦，越喝越覺得喜歡」。

其中，7-ELEVEN CITY CAFE推出的「特選拿鐵」，嚴選衣索比亞、坦尚尼亞及哥倫比亞三大高海拔產區咖啡豆，呈現咖啡醇香與牛奶香氣交融的溫潤口感。這款咖啡的風味表現也獲得網友推薦：「我超喜歡特選拿鐵！那個楓糖香真香～喝完還會回甘真的很特別」、「奶味偏厚實，香氣像是楓糖+甘栗核桃，喝起來完全不會有水水的感覺，很適合心情不好時來一杯，會有種幸福感」。

No.2 招牌美式

對許多上班族來說，早晨一杯美式咖啡是開啟一天的重要儀式。拿下排行榜第二名的「招牌美式」，憑藉濃郁咖啡香氣與便利的購買方式，成為不少人日常提神的選擇。許多人形容「起床沒喝精神就無法開機」，便利商店也因此成為補充咖啡因的好去處。一名韓國網友曾在Threads上透露台灣7-ELEVEN冰美式很好喝，「好喝到會特地去買來喝的那種。喝起來完全像咖啡廳在賣的咖啡，而且中杯才35元，這點真的很誇張」，不少網友也紛紛表示：「如果韓國人說好喝，就真的好喝了。我是喝習慣，每天一定要一杯」、「台灣711的美式比韓國的濃很多，但價錢也便宜，所以韓國人很愛！」

除了經典美式，CITY CAFE「特選美式」選用中焙咖啡豆，呈現飽滿甘甜的風味，並帶有淡淡楓糖香氣，讓咖啡入口更加順口、層次更加鮮明。網友也分享：「很有層次感的味道，仔細品嚐是真的有楓糖味，喝起來很順口」。

No.3 濃萃系

翻攝FB／7-ELEVEN

翻攝FB／7-ELEVEN

喜歡咖啡味更濃郁的人，絕對不能錯過濃萃系咖啡！「濃萃系」以厚實口感與鮮明咖啡香氣受到關注，也成為不少重度咖啡愛好者的選擇。日前有網友在臉書社團發文，比較7-ELEVEN濃萃拿鐵和全家特濃拿鐵差異，並指出前者咖啡味比較重又便宜5元，直呼「感覺特別划算」，引發其他網友熱烈討論：「喜歡咖啡味的就選7-11，喜歡奶味的就選全家」、「只能說青菜蘿蔔各有所好」。

7-ELEVEN濃萃美式、濃萃拿鐵風味更加濃郁、口感更顯厚實。喜歡醇厚咖啡香氣的人可以選擇濃萃美式；偏好奶香與咖啡風味兼具的消費者則可留意濃萃拿鐵。網友也分享：「我也愛7-11濃拿，喜歡咖啡味重一點的」、「7-11的濃萃拿鐵真的好喝多了」。

No.4 精品咖啡

7-ELEVEN提供

7-ELEVEN提供

想在便利商店享受更有層次的咖啡風味，精品咖啡成為不少人的新選擇。拿下排行榜第四名的「精品咖啡」，講究咖啡豆產地、處理方式與風味表現，讓日常喝咖啡多了幾分精緻感。以7-ELEVEN CITY PRIMA「花香耶加雪菲」為例，咖啡豆源自非洲衣索比亞西南方的耶加雪菲產區，由咖啡品質鑑定師團隊採用日曬與水洗兩種方式處理，搭配中度烘焙，凸顯鮮明的花果香氣。精品美式散發橙花、藍莓與蜂蜜的細緻氣息；精品拿鐵則交織佛手柑、奶油糖與香草莢的香調，呈現圓潤細膩的口感。

今年10月推出的新品「蜜桃協奏曲」也引發關注，選用印尼咖啡豆並透過厭氧水洗法處理，帶出鮮明蜜桃果香。精品美式具有水蜜桃、蘋果與莓果的果韻，並帶有紅茶般的韻味；精品拿鐵則呈現伯爵奶茶、太妃糖與焦糖餅乾的豐富風味。許多網友也推薦：「蜜桃美式超好喝欸！為了它寄杯20杯」、「中後段有很明顯的蜜桃香而且會留在嘴巴裡，不會太酸或太苦，味道很適中」。

No.5 特殊風味

喝膩了美式、拿鐵，偶爾也想來點不一樣的咖啡風味？超商推出的特殊風味品項，便增添幾分甜點般的趣味。不僅有香草焦糖、榛果太妃等常見口味，還有開心果奶蓋、奶油爆米花、蜂蜜與黑糖等風味，讓咖啡多出不同層次變化。

今年1月，7-ELEVEN推出「蕉財進寶香蕉風味拿鐵」，將香蕉香甜氣息融入經典拿鐵，加上購買即免費贈送的「馬上開運元寶印章筊」，不只吸引網友搜集周邊，也掀起一波新品試喝討論。有網友表示：「好喝耶！喜歡香蕉味的人會喜歡」，還有人形容「味道很像韓國有名的那款香蕉牛奶～香甜順口！冷的熱的都好喝！」

除了香蕉風味，帶有蜂蜜甜香的咖啡也受到關注。萊爾富與蜂蜜先生聯名推出「蜂蜜美式」與「蜂蜜拿鐵」，在Threads上引起網友分享：「大杯蜂蜜美式有夠好喝」、「蜂蜜拿鐵也很讚」、「他是用龍眼蜜！！！很好喝！」

No.6 果香系

翻攝FB／7-ELEVEN

翻攝FB／7-ELEVEN

當咖啡遇上酸甜果香，熟悉的苦韻也能多一點輕盈爽快的滋味。受到許多消費者喜愛的7-ELEVEN CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡，將美式咖啡、新鮮檸檬汁與清爽氣泡水融合，入口先是檸檬明亮的酸香，接著迎來咖啡香氣，最後以細緻氣泡感收尾，一整杯加入約一顆檸檬汁含量，讓檸檬風味更加鮮明，也讓這款飲品多年來持續出現在不少人的必買清單中。

先前韓國女團Apink來台開唱，成員初瓏、普美、恩地特別前往咖啡廳品嚐西西里咖啡，就有網友指出「西西里在台灣實在太常見，尤其很愛喝7-11的西西里檸檬氣泡飲」，引發網友熱烈迴響：「7-11的西西里氣泡真的不能沒有！！！！」「現在小七還有真果芭樂氣泡咖啡也不錯」、「人生第一次西西里咖啡就是7-11版，夠甜夠好喝，現在評比咖啡廳喝到的喜不喜歡都是以這個標準」。

No.7 單品咖啡

全家提供

全家提供

對重視咖啡豆香氣與風味層次的人來說，單品咖啡有著不同於一般咖啡的魅力。以全家Let's Café為例，品牌使用巴西、烏干達、瓜地馬拉等不同產區咖啡豆，每種咖啡豆經咖啡師杯測，觀察不同溫度下的風味變化，並透過33道程序處理，更容易品嚐到咖啡豆本身的香氣與口感差異。

全家也將單品咖啡延伸出不同搭配，像是「葡萄繽球單品東東里」與「檸檬繽球單品西西里」，以特選巴西黃水晶單品美式結合酷繽球，讓咖啡多了不同變化。IG美食部落客分享：「本身就帶有堅果與溫柔杏桃甜感，搭配一顆顆香甜晶瑩的酷繽球，隨著冰球慢慢融化，口感層次都會不斷改變，清爽又解膩」。

No.8 燕麥拿鐵

有別於傳統拿鐵，燕麥拿鐵以植物奶取代鮮奶，為素食者及喜歡燕麥奶的人增添日常飲品新選項。燕麥奶自帶淡淡穀物香與自然甜韻，搭配咖啡後口感滑順，不僅保留咖啡醇香，也多了一股清新的穀物氣息。

目前各大超商也推出燕麥拿鐵相關品項，例如7-ELEVEN選用OATSIDE職人燕麥植物奶，全家使用Oatly咖啡師燕麥奶與愛之味純濃燕麥職人專用燕麥飲，萊爾富則採用OatBella燕麥貝兒。有網友比較後於Dcard上分享：「進入職場以後我是那種每天一定要一杯咖啡的人，後來同事推薦我喝燕麥拿鐵後我整個愛上，比一般拿鐵更滑順」、「喝來喝去還是比較喜歡7-11的」、「CP值高真的是萊爾富」。

No.9 厚乳奶香

翻攝FB／7-ELEVEN

翻攝FB／7-ELEVEN

對於喜歡奶味勝過咖啡苦韻的人來說，厚乳奶香系列可說是療癒首選。以7-ELEVEN CITY CAFE厚乳拿鐵為例，入口先是綿密濃郁奶香在舌尖散開，接著帶出滑順醇厚的口感，細細品嚐仍能感受到咖啡香氣，讓奶香與咖啡韻味相互平衡，既滿足偏愛濃厚奶感的味蕾，也不至於被奶味掩蓋咖啡本身風味。

有網友先前在臉書社團上表示：「我也都喝小七的，喜歡奶味重」、「我目前711咖啡第一名是厚乳拿鐵，奶香很濃但還是喝得到咖啡香，比例抓得滿剛好的，不會整杯只剩奶味」，也有人觀察到奶泡表現，認為「奶泡的話小七看起來明顯比較厚，喝起來也很綿密」。除了口感受到討論，優惠活動也是影響購買意願的因素，有網友直言：「優惠至上，小七有優惠先喝厚乳」。

No.10 摩卡

7-ELEVEN、全家提供

7-ELEVEN、全家提供

早晨想來點甜味喚醒精神，或是午後工作到一半突然嘴饞，一杯摩卡就是不錯的選擇！濃郁可可香氣交織咖啡醇韻，入口先嚐到巧克力的微甜滋味，隨後浮現咖啡的醇厚苦韻，苦甜交融，就像把巧克力甜點與咖啡一次喝進嘴裡，為日常時光增添幾分享受。

日前7-ELEVEN與全家分別推出「榛果摩卡高蛋白拿鐵」、「高蛋白摩卡咖啡」，結合摩卡風味與蛋白質補給概念，在社群媒體上引發網友熱烈討論：「『榛果摩卡高蛋白拿鐵』，一杯直接補滿22g蛋白質，完全是運動後的補給神物！不過最幽默的絕對是那個立體腹肌杯套」、「颱風夜買了一杯全家的高蛋白摩卡拿鐵，很喜歡耶～」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年9月24日至2026年9月23日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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