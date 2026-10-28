萊爾富這款三明治肉量驚人 她驚呼：會不會太誇張？

台灣的超商數量眾多，販售的商品種類各有不同，也因此競爭相當激烈。有一名女網友在萊爾富買了「厚里肌蛋沙拉三明治」，好奇將外層的吐司掀開，驚訝發現里肌肉竟然厚厚的一片鋪滿吐司，讓她驚呼「萊爾富你那個里肌肉排會不會太誇張，也太有誠意了吧」。

原PO在Threads發文分享自己買的「厚里肌蛋沙拉三明治」，一份售價55元，中間夾的餡料除了蛋沙拉和火腿以外，還有一片里肌肉排。她拆開外包裝後好奇掀開外層的吐司，驚見里肌肉超厚一片，直接鋪滿吐司，而且口感紮實不柴，蛋沙拉濕潤滑順，讓她笑說最近的早餐都被萊爾富這款三明治給收買了。

貼文引起不少討論，「萊爾富現在不缺錢，缺的是客人上門光顧」、「萊爾富現在一個禮拜可以吃三天」、「哇靠！竟然有良心超商出現了」、「這個肉都快比公司午餐便當大片了」、「真的準備成為台灣LAWSON，現在新型的萊爾富真的不錯」、「萊爾富是不是有阿嬤在背後指導？阿嬤都是這樣怕我們沒吃飽」、「有銀行體系在撐，果然不一樣」。

還有老饕也推薦萊爾富其他商品，「推一個雞肉飯糰，真的很有料」、「吃過萊爾富漢堡，什麼麥當勞、漢堡王一律無視」、「三明治系列我認為屌打其他超商，味道剛好，吐司超軟超好吃」、「之前買過他們的龍蝦沙拉三明治，也是整個三角形滿滿都是料」、「萊爾富最近很拚，鹹酥雞炒飯先不論味道怎麼樣，雞肉是真的給很滿」。