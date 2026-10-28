全聯高麗菜一顆85元！阿伯狂抱2顆 網友曝口感：買過就知道

薔琵颱風帶來豪雨，影響高山蔬菜採收，高麗菜價格跟著上漲。不過，有網友在全聯發現，一顆高麗菜只賣85元，還看到阿伯一口氣買了2顆，讓她好奇是否真的好吃。貼文曝光後，有人稱讚價格實惠、適合煮湯，也有人嫌口感偏硬、不夠甜，評價相當兩極。

原PO在臉書社團「我愛全聯－好物老實說」發文表示，自己平常很少到全聯買菜，這次看到高麗菜一顆85元，原本還在猶豫，卻發現一名阿伯直接拿了2顆結帳，讓她忍不住上網詢問「全聯的高麗菜好吃嗎？炒起來會甜嗎？」希望買過的人分享心得。

價格也成為討論焦點，有網友透露，最近在傳統市場買半顆高麗菜就花了195元，另有人買一顆花了近300元，相較之下，全聯85元的售價頗具吸引力。據《聯合報》先前報導，台北農產運銷公司25日統計，初秋種高麗菜批發價每公斤達84.3元，單日上漲123%。農糧署指出，受薔琵颱風影響，高山地區降雨及道路管制使採收、運輸受阻，加上初秋種產量較少，導致價格明顯上揚。

至於口感，有網友直言「全聯高麗菜很容易踩雷」，曾買到菜梗偏硬、缺乏甜味的高麗菜，也有人形容久煮不爛，寧可多花錢到市場挑選。不過，另一派消費者認為品質並不差，「我都是買全聯的高麗菜，會甜」、「今年買了2次都還不錯」，還有人表示，雖然不一定適合清炒，但拿來煮火鍋、蔬菜湯或麵食都很方便。