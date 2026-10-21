不是7-11、全家！萊爾富1神級甜點竄紅 網狂推：跑5家才買到

超商甜點愈來愈厲害，不只種類豐富，還不時推出讓甜點控驚豔的隱藏版美食！近日一名網友在社群平台分享，自己意外發現萊爾富推出一款「神級布丁」，好不容易才買到架上最後一個，沒想到嚐下第一口就徹底被圈粉，直呼美味程度超乎想像。貼文曝光後，迅速吸引近7千人按讚，不少吃過的網友也紛紛大讚「茶香濃厚不膩口」，意外掀起一波超商甜點討論熱潮。

一名網友近日在Threads發文分享，萊爾富近期推出新品「厚膽你就奶茶布丁」，沒想到實際品嚐後，濃郁的奶茶香氣讓他驚豔不已，忍不住直呼「吃了第一口直接嚇到，奶茶味真的厚到爆炸…難怪買的時候剩最後一個」。原PO還笑稱，比起同個貨架上的其他甜點，這款布丁的人氣顯然特別搶手，更大讚「它家的布丁都好好吃，還有生乳布丁也很讚」。貼文曝光後迅速引發關注，至今已累積近24萬次瀏覽。

貼文曝光後，也釣出大批吃過的網友分享心得，紛紛留言大讚「奶茶味很重，好吃」、「這應該是萊爾富最好吃的東西了」、「好吃到爆炸」、「我每經過一次就買一顆」，甚至有人擔心爆紅後更難買到，笑喊「勸刪，不然又要買不到了」，還有網友哀號「跑了5家才找到」。不過，部分網友認為「吃完覺得還好」、「有點太甜」，也有人表示「還是生乳吃起來比較香」，顯示每個人對甜度與口味的喜好仍有所不同。

事實上，萊爾富過去推出的「焦糖喜勒烤布丁」、「生乳你個布丁」就曾受到不少消費者喜愛，如今再度發揮創意，以諧音梗命名推出全新口味「厚膽你就奶茶布丁」。這款新品主打濃郁奶茶風味，搭配滑嫩細緻的布丁口感，入口便能感受到醇厚茶香，將大家熟悉的奶茶變身為甜點，讓喜愛奶茶與布丁的民眾一次滿足。