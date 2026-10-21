他驚豔7-11這款鮮食「吃得出鍋氣」 大讚：用新台幣下架

許多人習慣到超商來解決三餐問題，而業者也不斷地推出各種美味熟食吸引饕客。有網友日前在7-ELEVEN買了一款炒飯，原本沒有太大的期待，沒想到品嘗後卻讓他相當驚豔，直呼是自己心中第一名的超商炒飯。

原PO在Threads發文表示，日前買了7-ELEVEN的「TOMMI香醬牛肉蛋炒飯」，吃了以後讓他秒愛上。因為這款炒飯標註吃得到「極炙鍋氣」，因此他在吃之前覺得很唬爛，不相信微波食品可以做出鍋氣，沒想到吃完後極為訝異，還直呼「不管這個炒飯到底怎麼做的，每次看到都要用新台幣下架它」。

原PO大讚這款「TOMMI香醬牛肉蛋炒飯」米飯粒粒分明，味道又很香，足以榮登他心中第一名的7-ELEVEN炒飯。另外份量上對女生來說可能會比較飽，但對於男生就剛剛好，因此很推薦給愛吃炒飯的人可以嘗試看看。

不少老饕品嘗後也力推，「這款真的有香！微波的時候就聞到了」、「我第一次吃也有嚇到， 超商炒飯現在這麼強喔」、「我同事有吃，說很不錯」、「7-11炒飯真的好吃」、「別的先不說，這款真的不油」。雖然有網友認為售價109元不是很親民，但其他人卻不這麼認為，「我家附近的牛肉炒飯都要130以上了，這個真的不貴」、「那個肉量，109其實不算貴」。