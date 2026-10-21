他見好市多這款黑咖啡回歸立刻搬4箱 老饕大讚：媲美手沖

不少上班族習慣早上喝杯咖啡提神，近期好市多一款人氣罐裝黑咖啡再度引發熱議！有網友分享，前陣子爆紅的「極萃罐裝黑咖啡」終於回歸賣場，讓他立刻搬了4箱回家。消息曝光後，立刻吸引不少咖啡愛好者關注，不過這款咖啡評價也很兩極，有人稱讚媲美手沖，也有人嫌味道偏淡。

一名網友日前在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文，分享在賣場看到知名咖啡廳推出的極萃罐裝黑咖啡，並興奮表示：「終於等到了，立馬搬。」該款咖啡採中焙穩壓萃取，每箱共有24罐、售價615元，平均每罐約25.6元，也讓原PO立刻搬了4箱回家。

貼文一出，吸引不少喝過的網友留言推薦，「真的很好喝耶，上周日試喝後立馬帶一箱」、「好喝，看到也立馬搬」、「試喝蠻好喝的，有堅果的香味」、「這一款的咖啡都很好喝欸」、「這真的好喝，非常神奇，從罐裝包裝喝到這種咖啡」、「之前買過，味道很接近手沖了，以這個價位來說沒什麼好挑剔的了」、「加鮮奶超好喝」。

之前還有人發文分享品嘗過的感想，大讚這款咖啡是自己近期喝過最順口的，原本以為罐裝咖啡都是偏苦偏濃，但這款咖啡的苦味不會太重，還帶有一點果香味，讓他搬了一箱回家慢慢喝，甚至還推薦可以加冰塊，喝起來更清爽。

不過，並非所有人都埋單。有些網友喝過幾次後，覺得味道太淡不夠濃，甚至形容喝起來像稀釋過的黑咖啡，建議平時偏好濃郁口感的人可以先跳過。