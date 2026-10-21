星巴克收費新制引爆怒火！老饕改喝Cama 力推1飲品：喝了會上癮

知名咖啡連鎖品牌星巴克近期因客製化收費引發爭議，許多人對於「去冰不補滿」、想補滿奶類或其他飲料還要再加錢的新制感到不滿，甚至還有網友另尋其他替代選項。有一名女網友就大推Cama Cafe，並點名「鮮奶栗香茶」真的香醇又好喝，貼文一出立刻吸引不少同好熱烈討論，紛紛大讚「喝了會上癮」。

這名女網友在Threads發文分享這款飲品，並表示自己去Cama Cafe不喝咖啡，反而偏愛「鮮奶栗香茶」。她大讚這款飲料無糖的很香又好喝，對於喜歡星巴克福吉茶但覺得太甜的人，一律都力推Cama的栗香鮮奶茶。

不少品嘗過的老饕也點頭認同，「去Cama不喝咖啡，我懂我懂，栗香那個味道真的會上癮，無糖就超香，下次試試點熱的」、「奶蓋栗香，完全中毒」、「前天喝到很驚艷，真的很好喝」、「我都是喝純茶的，栗香很讚」。

還有消費者也推薦Cama其他飲品，「Cama我超愛點山茶花輕拿鐵半糖」、「雖然是咖啡，但超推Cama的摩卡，好喝到不行」、「個人推薦：山茶花拿鐵、熱摩卡、雙冠拿鐵；精品手沖的話大推耶加雪菲」、「Cama的蜂蜜系列也超好喝」、「它的海鹽奶蓋美式不錯」。

對於網友們熱烈討論，Cama小編也留言回應，「謝謝大家的喜歡 ! 底下留言的許願小編也收到了」。