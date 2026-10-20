天使員工！她騎車到好市多扛貨獲暖心協助 網齊讚：值得給服務費

逛賣場買東西，意外遇上暖心員工！一名網友分享近期在好市多新高雄店購物的經歷，透露結帳後準備離開時，員工發現她獨自搬運大批商品，便主動協助將整車物品搬上機車，貼心舉動讓她相當感動，忍不住大讚：「這種才是我願意給服務費的服務」。

這名網友在社群平台「Threads」表示，這次回到高雄，特地到好市多替父母添購新枕頭，由於過去熟悉的中華路舊店已經搬遷，她一直沒有機會造訪新店，直到這次才終於前往。除了周邊環境舒適，還能欣賞港灣景色，最令她印象深刻的，是員工主動伸出援手的舉動，對方沒有等她開口求助，就注意到她搬運商品的困難並立即幫忙，讓她感受到滿滿人情味。

貼文一出，吸引不少網友分享自身經歷，「我上次是開車去買電視，他們員工看到也是幫我喊來另外一個比較壯的男店員，幫我推+扛上車」、「好市多的店員人真的都很nice，目前我遇到的基本上都是主動幫忙」、「這幾天已經刷到好幾篇善心員工了，真的這才值得給服務費」、「好市多的員工真的很熱情，都會問要不要幫忙」、「我上次去高雄店也是遇到主動幫我扛東西的店員」、「很多賣場的服務人員都很有愛心」。

事實上，好市多真的有不少天使店員。本站曾報導，一名網友分享，在新竹好市多購物時，突然被一名店員叫住，對方開口「先生可以打擾你一下嗎？借我兩分鐘，我剪個牛肉給妹妹吃好嗎」，接著對方就煎了牛肉，還特地切成碎肉，並用紙盤剪成小湯匙給年紀還小的女兒，他坦言當下「有點受寵若驚」，也非常謝謝這位大哥。

此文也釣出許多遇過同一位店員的網友留言，「他在那邊很多年了，應該超過十年，服務態度就是這麼熱情這麼棒」、「上次也是遇到這個店員，他也是把肉剪小小的，還剪小湯匙給我們家妹妹」、「他還另外幫我孩子煎沒調味的、也是剪小小塊拿湯匙給我很貼心」、「我只找他買牛肉，他會先詢問你的需求，很認真幫忙挑選，有問題也會很熱心幫忙解答」、「他真的超讚，他不只切丁，連牛小排旁邊的筋也會切掉」、「這位大哥人超好！上次也煎牛肉給我的孩子吃，還教我怎麼煎牛排」。