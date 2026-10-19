全聯牙膏送175元鮮奶！網友嗨喊「買1年份」 一票人怨：店員不知

全聯又有超狂優惠！近日有網友分享，全聯推出高露潔牙膏滿額贈活動，只要購買指定商品滿398元，就能免費獲得一瓶市價175元的光泉1857ml鮮奶，消費滿額還有機會拿到牙膏及LINE造型馬克杯，讓不少網友直呼「超划算」，甚至笑稱「擠牙膏擠出奶了」。不過，也有人抱怨，各家門市贈品似乎不太一樣，甚至連店員都不知道有這項優惠，引發熱議。

一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」貼文表示「光泉鮮奶0元購」，分享全聯近期推出的高露潔系列商品滿額贈活動，還興奮喊話「把一年份的牙膏買起來！」。

根據原PO分享的資訊，活動期間為10月2日至10月29日，只要購買高露潔全系列商品滿398元，就能免費獲得一瓶1857ml的光泉鮮奶；消費滿299元再送高露潔淨白牙膏40g，滿449元則有機會加碼獲得LINE造型變色馬克杯。換句話說，若符合相關贈品條件，購買滿449元就有機會一次帶走鮮奶、牙膏及馬克杯。

原PO也附上賣場照片，只見貨架上的光泉鮮奶一瓶標價175元，相當於只要購買原本就需要的牙膏，達到指定金額後，就能將家庭號鮮奶免費帶回家。

貼文曝光後，不少網友直呼划算，紛紛留言「全聯、高露潔、光泉策略聯盟成功，買越多賺越多」、「對啊！這檔超划算」、「滿398送170很划算耶」、「我也有買到，超棒的啊」，更有人幽默笑稱「擠牙膏擠出奶了」。

太划算？網友本想買牛奶卻花700元

不過，這項優惠也讓部分網友忍不住買到超出原本預算。一名網友分享，自己原本只是想去全聯買鮮奶，沒想到逛了一圈後，竟然花了700多元買牙膏及其他商品，最後鮮奶反而變成免費贈品，讓他哭笑不得。

這段經歷也引來網友吐槽「這樣值嗎」、「完全中了綑綁銷售的伎倆」，認為雖然獲得免費鮮奶看似賺到，但如果為了湊滿額而購買不需要的商品，反而可能花得更多。

此外，也有人對「0元購」的用詞提出質疑，表示「0元購不是偷東西的通俗用法嗎？」、「是0加購，0元購是快閃式搶劫」，認為這項活動應該稱為滿額贈或0元加購，才不容易造成誤解。

馬克杯不是每家都有？網友抱怨店員也不知道活動

值得注意的是，雖然滿額贈活動吸引不少民眾搶購，但也有網友發現，各家全聯門市的贈品似乎不太一樣。

有網友表示「沒有LINE的馬克杯，馬克杯店員說是快閃才有，但有送6條20g的小牙膏」，也有人分享「剛剛去買只有免費送光泉鮮奶和3條20g牙膏，店員說馬克杯是各店自己做的活動，不是每家全聯都有做」，讓不少想拿馬克杯的消費者感到失望。

除了贈品不同，部分網友也抱怨店員不熟悉活動內容。一名網友表示，自己前往門市結帳時，店員一開始完全不知道有這項優惠，甚至找不到相關活動資訊，直到他主動提醒型錄上有刊登，店員才聯繫其他同事協助處理，最後花了好幾分鐘才順利完成結帳。

其他網友也有類似經驗，紛紛留言「很多店員都不知有這活動，結帳時堅持叫他們查，型錄上也有」、「有些店員不會主動告知，上週買的時候，好店員告知才知道，有這項優惠」，不過也有人緩頰，認為可能是賣場活動太多，才讓店員一時搞不清楚。

至於想趁優惠期間補貨的民眾，也有網友提醒，記得事先確認門市是否還有鮮奶庫存，「我也買到了！記得買之前確認一下有沒有牛奶啊！我這剩最後兩瓶」。由於各門市贈品及庫存可能不同，建議消費者購買前先向店員確認活動條件，以免滿心期待前往，最後卻撲空。