政策轉彎？好市多熟食區新制上路才半個月 台南店傳免刷會員卡了

美式賣場好市多（Costco）自10月1日起實施熟食區新制，要求消費者購買餐點前必須先掃描會員卡，沒想到新制上路才短短18天，就傳出有門市悄悄取消規定！近日一名網友分享，台南店從10月18日起，購買熟食已經不需要出示會員卡，現場購餐人潮似乎也跟著增加。消息曝光後掀起熱議，不少網友酸喊「為了營業額低頭了」，但也有會員力挺刷卡制度，認為能保障付費會員權益，雙方意見兩極。

一名網友在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」貼文表示，「好市多台南店10/18開始購買熟食類不需要看會員卡了，購買熟食的人好像變多了」。原PO也附上一張在好市多熟食區購買雞肉沙拉的照片，分享自己觀察到的情況。

貼文曝光後，不少網友紛紛猜測，取消刷卡規定是否與熟食區業績有關，直呼「購買人數驟降，生意人還是要賺錢」、「為了營業額低頭了」、「高雄的中華新店，因為限制幾乎沒什麼人買熱食了，現在又改回來，會怕就好」。另有網友表示，自己週六前往賣場時，熟食區就已經不需要刷卡。

還有網友認為，不同門市的熟食區配置可能影響規定執行方式，「可能看布局，有的店熟食區在沒卡到不了的區域，如新莊，但新竹沒卡也可以走過去」，認為各分店的實際動線與管理方式可能有所差異。

刷卡新制惹民怨？會員抱怨動線混亂、排隊更久

除了熟食區購買資格引發討論，也有不少會員抱怨，新制上路後反而讓購物流程變得更加麻煩。

一名網友分享，過去到好市多購物時，通常由自己排隊結帳，老公和小孩則可以趁空檔先去購買熟食，節省不少時間。沒想到實施會員卡查驗後，家人無法像以前一樣分頭行動，導致購餐流程變得相當不方便。

他也提到，南崁店為了實施熟食區刷卡規定，特別隔出一個區域，卻造成結帳後的推車擠在一起，讓現場動線相當混亂。

其他網友也有類似感受，抱怨「中和店也是整個塞爆，如果沒辦副卡就只能等結帳完再買，超浪費時間」、「昨天去北屯店，整個排隊超卡，排超久」、「真不懂，給他們賺還要刷來刷去」，認為新制不僅沒有改善消費體驗，反而增加不必要的麻煩。

取消刷卡更方便？另一派會員反對：付年費的權益誰顧

不過，並非所有會員都支持取消刷卡規定。有網友認為，好市多本來就是會員制賣場，既然消費者每年都要繳交會員費，熟食區自然也應該優先保障會員權益。

一名網友指出，如果沒有刷卡限制，部分家庭可能會讓沒有會員卡的家人提前排隊購買熟食，反而讓獨自前往採買的會員吃虧，「那些有卡一個人來採買的，還得被家族採買的先捷足先登，這些人權益不就受損」。

也有人表示，實施會員卡查驗後，自己購買熟食的速度明顯變快，「自從刷卡進場買熟食之後，我每次都很快就買到東西，好快樂！」另有網友反問「原來有這麼多人沒有辦卡啊！」認為要求出示會員卡並沒有什麼不妥。

好市多熟食區新制才上路18天 台南店是否取消仍待證實

事實上，好市多先前宣布，自10月1日起，會員購買西式餐飲部餐點前，必須先掃描實體會員卡或手機會員條碼，確認會員身分才能購餐，當時僅台中南屯店不適用這項新制。

好市多當時說明，實施熟食區會員身分查驗，主要是為了落實會員管理、維護會員權益及購物體驗，相關規範也會依各賣場的開業條件及營運需求進行調整。

如今台南店傳出不再查驗會員卡，究竟是個別門市依實際情況調整，還是好市多準備進一步放寬熟食區購餐限制，目前仍有待業者正式說明。