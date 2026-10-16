繳帳單免費換茶葉蛋 萊爾富「隱藏優惠」引網哀號：太晚知道

繳帳單也能換茶葉蛋！近日有網友分享萊爾富便利商店的繳費集章活動，指出會員到門市繳納符合資格的帳單，每筆可獲得1個章，繳停車費還能額外獲得1章，而1個章就能兌換1顆茶葉蛋。貼文吸引超過112萬次瀏覽，不少網友得知消息後直呼相見恨晚，甚至有人懊悔自己才剛繳完好幾張停車單。

一名網友在Threads上發文，提醒大家最近若有帳單需要繳納，可以留意萊爾富的優惠活動。她表示，繳費時只要提供會員電話或出示會員卡號，符合活動資格的繳費每筆就能獲得1個章，若繳納的是停車費，還能再多拿1章，相當於一筆停車費可累積2章，兌換2顆茶葉蛋。原PO也在留言區補充，民眾可下載萊爾富App註冊會員，繳費時提供註冊手機號碼集章。

貼文曝光後，不少網友紛紛表示「給我好好宣傳啊萊爾富！沒在脆看到都不知道」、「不早說，我都用電子支付欸」、「太晚看到了，今天才繳掉6張停車單」。還有人笑稱，原本最討厭收到停車費繳費單，如今至少有茶葉蛋可以當作安慰。另有網友透露，累積30個章還能兌換外套，讓不少人開始盤算手上的帳單能累積多少章。

有趣的是，萊爾富官方小編也現身留言，幽默催促「讚都按成這樣了，還不趕快出門繳費～ 出門！現在！立刻！」，引發網友討論。不過，也有人指出住家或公司附近沒有萊爾富門市，想參加活動還得特地跑一趟；若民眾集中在上班前的尖峰時段拿多張帳單繳費，可能增加其他顧客的等候時間。

事實上，並非所有帳單都一定符合活動資格，信用卡帳單、國稅、儲值、票務及包裹寄取件均不適用。據萊爾富公布的「繳費來蓋章」活動資訊，活動期間至12月8日，獎品兌換期限則至12月15日。會員至門市繳納符合資格的帳單，每筆可獲得1個章，繳納地價稅、停車費或電費還可額外獲得1章。獎品方面，集滿1章可兌換1顆茶葉蛋，每名會員限兌2顆；累積10章可換原萃580毫升茶飲、20章可換朝純鮮乳936毫升，30章則可兌換MAJOR MADE四代多機能登峰衣。各項贈品皆有數量限制，換完為止，詳細規定仍以萊爾富官方公告為準。